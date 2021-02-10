 

Фирмы, связанные с бывшими руководителями ОГХК Журило и Гладушко, задолжали $38 млн – заявление компании

10.02.2021, 19:34, Новости дня
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Из-за контрактов, подписанных в 2019 году Объединенной горно-химической компанией с фирмами Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans F.Z.E (ОАЭ), экс-менеджеры предприятия Руслан Журило, Александр Гладушко и Юрий Перцев смогли вывести из предприятия $38 млн, заявила 9 февраля пресс-служба ОГХК.

“Претензионные контракты, по которым из ОГХК удалось “вымыть” $38 млн, подписаны экс-менеджерами предприятия Русланом Журило и его соратником Александром Гладушко. Иностранные фирмы Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans F.Z.E (ОАЭ) задолжали Объединенной горно-химической компании $38 млн. Контрагенты Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans F.Z.E (ОАЭ) должны были еще в первой половине 2020 года произвести оплату за полученную продукцию. Однако до сих пор не выполнили оплату. Важно, что одним из главных условий претензионных контактов, датированных 2019 годом, по которым возникла задолженность, была отсрочка оплаты более чем на полугодовой срок”, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что при попустительстве Журило и Гладушко указанные компании с 2015 года позиционировали себя как представители ОГХК на внешних рынках. И несмотря на то, что компании с самого начала сотрудничества были недобросовестными клиентами, бывшее руководство ОГХК продолжало заключать с ними контракты до 2019 года для получения личной выгоды – отмывания средств, утверждают в пресс-службе.

Сейчас ОГХК начала процесс взыскания долга через Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины.

Предполагаемые злоупотребления бывших руководителей ОГХК, в частности Руслана Журило, находятся в фокусе внимания детективов НАБУ и САП, добавили в компании. В 2016 году антикоррупционные органы проводили досудебное расследование по фактам злоупотребления судебным положением при экспорте титанового сырья через указанные фирмы-прокладки, утверждают в ОГХК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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