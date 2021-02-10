В Офисе президента рассказали, считает ли Зеленский своим конкурентом Разумкова

10.02.2021, 19:34, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в том, что член его команды, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков фигурирует рядом с ним в рейтингах доверия к украинским политикам. Об этом 10 февраля в комментарии “Радіо Свобода” сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“Рейтинги – это такая вещь, с которой очень часто просто играют: добавляют одних, чтобы подогреть дискуссию, или убирают других, чтобы спровоцировать определенное недовольство. Президент относится к этому совершенно спокойно, как к типичной борьбе ради борьбы в рамках старой политики”, – отметил он.

По его словам, Зеленский не думает о том, что Разумков является его потенциальным конкурентом на следующих президентских выборах.

“Кто думает о выборах, тот не может принимать принципиальных решений”, – сказал Подоляк.

Он опроверг напряжение между Офисом президента и руководством ВР из-за особой позиции Разумкова по ряду вопросов. Подоляк заявил, что между ними сохраняется рабочая коммуникация, которая, не исключает острых дискуссий.

“Это нормально для демократической команды. В итоге общая позиция команды власти все же нарабатывается по большинству вопросов”, – подчеркнул советник.

Согласно опубликованным 8 февраля результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, украинцы больше доверяют Разумкову, чем Зеленскому – 31,7% против 26,5%.

В то же время Зеленский лидирует в рейтинге доверия к политикам, осоставленном по результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”. Он был опубликован 10 февраля.

Разумков был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентской партии “Слуга народа” (под №1) в июле 2019 года. Сейчас является председателем парламента (формально спикер и его заместители не входят в состав фракций).

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля 2020 года “Украинская правда” со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции “Слуга народа”. Президент, по данным собеседников издания, сказал: “Не нравится – освобождай место”. “Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: “Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности”. На том и разошлись”, – сообщило издание.

Разумков в марте сказал, что у него “достаточно хорошие” отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что “парламент всегда был самостоятельной институцией”.

10 февраля “Украинская правда”, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Зеленский недоволен самостоятельностью Разумкова. В статье говорится, что для Зеленского важен контроль над парламентом, а переход Разумкова “из разряда менеджеров президентской вертикали в разряд самостоятельных субъектов политики” спровоцировал конкуренцию с президентом.

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