Бутусов: Возле блокпоста, где часовой стрелял по машине, недавно один из командиров заставил таксиста выпить водку, которую тот вез на передовую

10.02.2021, 19:34, Новости дня

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Совпадения…

Некоторое время назад один из командиров одной из частей строго пресекал доставку алкоголя на передовую. Лично требовал, просил, угрожал. По итогу все магазины в районе перестали продавать алкоголь военным. Сами воины также прекратили злоупотреблять, но иногда инциденты все-таки возникали. Потому что некоторые ловкачи вызывали прямо на передовые позиции таксистов для доставки алкоголя.

Такси стали останавливать и предупреждать, чтобы перестали ездить на передовую, это опасно. Но, разумеется, послушались запрета не все.

И однажды командир во время поездки по фронту остановил возле нашего передового опорного пункта очередную машину такси. В машине обнаружили 5 литров водки. Таксиста уже не раз останавливали. Командир спросил: “Кому везешь водку?” Таксист клиентов не сдал: “Это мое, буду сам пить”. Командир тогда сказал: “Начинай пить прямо сейчас”. И так убедительно сказал, что таксист сразу начал пить. Пил, пока были силы. А в это время кто-то прострелил колеса в его машине.

Резонанс был в том районе очень большой, не знаю, кто и какие сделал выводы. По совпадению, это случилось недалеко от того самого опорного пункта, где позавчера часовой открыл огонь на поражение по другой машине такси, внезапно выехавшей на позиции…

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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