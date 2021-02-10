 

Зачем Танюша пошла в магазин? – Личное мнение

10.02.2021, 19:20, Разное
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64-летний житель Ленинградской области кулаками забил 37-летнюю женщину, которая вышла в магазин за пивом. Затем, по петербургской традиции, расчленил тело женщины, расфасовал в пакеты и расставил вдоль трассы.

Вот, как пенсионер сам всё объясняет следователям:

https://t.me/lenamiro/8167
Видео: Телеграм

Меня начинает трясти от злости, когда жертве говорят «сама виновата». Однако в моменте, мне интересно: а что делала 37-летняя женщина в гостях у пенсионера?

6 февраля — страшный какой всё-таки был день! — Татьяна пошла за пивом. Не знаю, в каком она была состоянии, но судя по фото — вполне нормальная с виду женщина, Татьяна оказалась за столом с убийцей.

По словам очевидцев, она встретила каких-то людей ещё в магазине и уехала с ними. Родственники подняли шум, Таню искали волонтёры.

Ну, а потом вы уже знаете — нашли пакеты. В них — расчленённое тело Тани.

Спокойной ночи, Танюша. Отбой:


Фото: Соцсети

Вопрос у меня не к жертве и не к убийце. Вопрос у меня ко всем вам: как же так получается, что молодая женщина, вместо спортзала, теннисного корта, хорошего косметического салона или прогулки в парке, идёт за пивом, там встречает убийцу, который забивает её кулаками, а потом, расчленив, рассовывает по пакетам?

Неужели, у убитой не было других интересов?

Разве это нормальное состояние, образ жизни: магазин-пивко-застолье-убийство и по пакетам?

Что с нами не так? Почему мы так живём и вот так умираем? В чём причина, по-вашему?

Источник: Лена Миро



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