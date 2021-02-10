Политик Дмитриев рассказал о “манипуляции” Лукашенко с Всебелорусским собранием: Избежит будущих выборов

10.02.2021, 19:18, Разное

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По мнению политика, глава республики Александр Лукашенко не собирается идти на диалог с протестующими. Белорусский лидер не хочет вносить какие-либо изменения в Конституцию, так как понимает, что любые его предложения будут отвергнуты обществом.

Сегодня президента поддерживает меньшинство. Дмитриев сообщил, что Лукашенко намерен отдать часть полномочий Всебелорусскому собранию, а самому стать его главой. “Президент думает, что при помощи манипуляции с ВНС он избежит будущих выборов”, – заявил эксперт в разговоре с “Московским комсомольцем”.

О том, что будет представлять собой собрание, рассказал политолог Дмитрий Болкунец. Предстоящее мероприятие станет “срежисированным спектаклем одного актера”. Белорусский президент будет солировать на сцене перед чиновниками. “Это будет панихида по эпохе Александра Лукашенко”, – подчеркнул эксперт.

Напомним, в начале августа по всей Белоруссии прокатилась волна протестов. Оппозиционеры обвинили руководство страны в фальсификации президентских выборов. Они не поверили, что Александр Лукашенко мог набрать большинство голосов, и потребовали его отставки.