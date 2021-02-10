У пожилых людей предиабет редко переходит в сахарный диабет

10.02.2021, 19:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Предиабетом называют состояние, при котором у человека регулярно появляются признаки сахарного диабета, но их выраженность не соответствует критериям диагноза этой болезни. Предиабет может переходить в сахарный диабет 2 типа, однако это происходит не всегда.

Понимание, насколько высок риск развития диабета у конкретного человека, может позволить своевременно и индивидуально подойти к профилактике этой болезни. Ранее ученые выделили несколько типов течения предиабета и определили вероятность развития диабета при каждом из них.

Авторы нового исследования хотели определить, как часто сахарный диабет следует за предиабетом у пожилых. Они проанализировали данные о шестилетнем наблюдении за 3412 людьми в возрасте от 71 до 90 лет.

У 73% участников исследования был диагностирован предиабет. Этот диагноз был подтвержден как минимум одним из анализов – на гликозилированный гемоглобин (HbA1c) или на уровень глюкозы натощак.

Через шесть лет в группе людей с повышенным уровнем HbA1c предиабет прогрессировал до сахарного диабета 2 типа у 9%, 19% человек умерли, у 13% показатели обмена глюкозы нормализовались. Среди людей с повышенным уровнем глюкозы диабет развился у 8%, 16% умерли, у 44% уровень глюкозы нормализовался.

Врачи научились определять, перейдет ли предиабет в настоящий диабет

Немецкие ученые выделили шесть типов предиабета. Ряд биомаркеров помог им понять, в каких случаях вслед за предиабетом развивается диабет.

Читать статью

«Понятие предиабета нужно для определения людей с высоким риском развития сахарного диабета в будущем. В пожилом возрасте лишь немногие люди соответствуют критериям перехода предиабета в диабет», – пишут авторы.

По мнению ученых, эти данные говорят о том, что у людей старшего возраста предиабет не требует агрессивного лечения – иногда достаточно изменение образа жизни.

В комментарии, который опубликован в том же журнале, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско написали: «Результаты исследования говорят о том, что важность концепции предиабета может быть очень ограниченной среди людей старшего возраста».