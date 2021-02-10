ВС РФ решил рассмотреть 1 апреля иск об отмене масочного режима

10.02.2021, 19:10, Новости дня

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Верховный суд РФ принял к производству иск об отмене обязательного масочного режима, рассматривать который планируется 1 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п.4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что иск подан в отношении пункта, который предусматривает обязательное использование всеми физлицами «правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от полутора до двух метров».

Иск был подан группой в составе из 27 человек, в числе которых три доктора медицинских наук и активисты. По их мнению, масочный режим повлек за собой массовое нарушение прав и вред здоровью для населения.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.

10 февраля руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить.