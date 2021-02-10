 

Названо число не имеющих доступа к вакцинам против COVID-19 стран

10.02.2021, 19:10, Новости дня
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Около 130 стран мира не получили препараты для первичных инъекций от COVID-19 и не начали вакцинацию граждан от коронавируса, говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.

Как отмечается в заявлении, 128 млн использованных на данный момент доз вакцины более трех четвертей прививок проводится всего в десяти странах, на которые приходится 60% мирового ВВП. Указывается, что на данный момент почти 130 государств с населением 2,5 млрд человек еще не получили вакцины для первичных инъекций, передает ТАСС.

При этом подчеркивается, что эффективная стратегия вакцинации поможет справиться с пандемией, а также замедлить появление новых штаммов коронавируса.

Кроме того, для обеспечения стран препаратами от COVID-19 в течение 100 дней с начала 2021 года, необходимо, чтобы «государства, которые провели вакцинацию медицинских работников, а также наиболее уязвимых групп населения, делились имеющимся запасом вакцин с другими странами через международный механизм COVAX», говорится в заявлении.

Вместе с тем, как подчеркивается в заявлении, нужно, чтобы международное партнерство, получившее название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19» (ACT-Accelerator), и программа COVAX полностью финансировались, благодаря чему странам с низким и средним уровнем дохода будет доступна финансовая и техническая поддержка для вакцинации населения. Помимо этого, производителям препаратов следует распределять ограниченное количество вакцин на справедливой основе, делиться данными об их безопасности и эффективности, а также увеличивать производство препаратов и передавать технологии другим производителям, которые могут помочь нарастить глобальные поставки.

В январе глава ВОЗ заявил, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус сообщил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.



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