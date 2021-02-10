Под предлогом флешмоба в поддержку Путина студентов заманили на просмотр фильмов о коррупции

10.02.2021, 19:11, Разное

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Студентов одного из московских университетов обманом заставили посмотреть фильмы ФБК «Он вам не Димон» и «Дворец для Путина».

Студенты рассказали, что в чат учащихся ВУЗа переслали сообщение, в котором позвали 70 студентов на съемку флешмоба в поддержку президента России Владимира Путина. Участникам ролика пообещали 5 тысяч рублей и приглашение в Госдуму для вручения благодарственных писем.

Съёмки должны были пройти в одном из кинотеатров Москвы. По словам студентов, только на месте они узнали, что вместо патриотического флешмоба им предстоит просмотр антикоррупционных расследований, разоблачающих Медведева и Путина.

– Хотели сделать что-то полезное для своей страны, а нас развели как лохов. Вопросы, можно ли уйти домой, отметались категорически. Всем и без того было ясно: не посмотришь фильмы — будешь отчислен либо появятся проблемы со сдачей сессии, — признались студенты.

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