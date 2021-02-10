Скандалы: «Не трещите языками»

10.02.2021, 19:00, Разное

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Бизнесмен Пригожин призвал «журналистов-болтунов» проявить мужество и самим провести расследование в ЦАР

Глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин призвал «журналистов-болтунов» немедленно выдвинуться на место гибели российской съемочной группы в Центральноафриканской Республике и провести свои собственные расследования. Так бизнесмен прокомментировал растиражированную оппозиционными СМИ новость о том, что родственников покойных Джемаля, Расторгуева и Радченко выступили против установки памятника в ЦАР.

«Вместо того, чтобы трещать своими грязными языками, призываю всех журналистов-болтунов немедленно выдвинуться на место гибели съемочной группы и провести свои собственные расследования. Хочу обратить внимание, что эта территория до сих пор окружена боевиками. Хотите показать свои принципы — имейте честь и мужество», — заявил Пригожин.

По его словам, отсутствие исков к родственникам погибших «не является проявлением молчаливого согласия с их обвинениями, а основано исключительно на чувстве сострадания к их горю». Глава «Конкорда» указал на виновных в подобных провокациях.

«В последнее длительное время распространяются слухи о якобы имеющейся моей причастности к убийству журналистов в ЦАР. Я уверен, что это делается с целью очернить меня, а также подорвать мой темп борьбы с несистемной оппозицией в России, оппозицией с прозападными и проамериканскими корнями. Еще раз подчеркиваю, что никакого отношения к смерти Джемаля, Расторгуева и Радченко ни я, ни связанные со мной лица, не имеем», — передает пресс-служба «Конкорда».

Евгений Пригожин подчеркнул, что с «медиа-болтунами» будет разбираться его команда юристов.