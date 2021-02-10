Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов

10.02.2021, 18:46, Разное

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Эксперт сферы IT рассказал, какие скрытые возможности таит в себе обычный смартфон. Руководитель компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов уверен, что любой пользователь может расширить диапазон пользования гаджетами.

Всего за десятилетие смартфоны прочно вошли в жизнь современного человека, став более, чем телефоном. Пользователи подобных устройств используют свои гаджеты не только для коммуникации, но и для серфинга сетей, съемок фото- и видео-материалов, в качестве центров мультимедиа. Специалист сферы высоких технологий Павел Мясоедов пояснил о скрытых возможностях таких девайсов.

Если устройство оснащено дополнительными сенсорами глубины пространства, например LiDAR либо Tof, его легко превратить в прибор ночного видения. Подобные датчики определяют в смартфонах дальность расстояния до фотографируемых объектов и улучшения фокусировки объектива.

Также на мобильные телефоны с операционной системой можно установить специальные приложения для выведения на дисплей трансляций в режиме реального времени. Даже в условиях полной темноты гаджет с подобными опциями поможет рассмотреть предметы или окружающее пространство.

Кроме того, флеш-накопители можно использовать не только как накопитель для основной памяти гаджета, но и в качестве обычной флешки. Не стоит забывать, как пишет «Политэксперт», и о таких функциях смартфонов, как системы стабилизации, дополнительные сенсоры и процессоры.

Источник: politexpert.net