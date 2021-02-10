 

Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов

10.02.2021, 18:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперт сферы IT рассказал, какие скрытые возможности таит в себе обычный смартфон. Руководитель компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов уверен, что любой пользователь может расширить диапазон пользования гаджетами.
Всего за десятилетие смартфоны прочно вошли в жизнь современного человека, став более, чем телефоном. Пользователи подобных устройств используют свои гаджеты не только для коммуникации, но и для серфинга сетей, съемок фото- и видео-материалов, в качестве центров мультимедиа. Специалист сферы высоких технологий Павел Мясоедов пояснил о скрытых возможностях таких девайсов.

Если устройство оснащено дополнительными сенсорами глубины пространства, например LiDAR либо Tof, его легко превратить в прибор ночного видения. Подобные датчики определяют в смартфонах дальность расстояния до фотографируемых объектов и улучшения фокусировки объектива.

Также на мобильные телефоны с операционной системой можно установить специальные приложения для выведения на дисплей трансляций в режиме реального времени. Даже в условиях полной темноты гаджет с подобными опциями поможет рассмотреть предметы или окружающее пространство.

Кроме того, флеш-накопители можно использовать не только как накопитель для основной памяти гаджета, но и в качестве обычной флешки. Не стоит забывать, как пишет «Политэксперт», и о таких функциях смартфонов, как системы стабилизации, дополнительные сенсоры и процессоры.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / Последователей Пушкина меньше не становится!

01.09 / Анастасия Тарасова рассказала, как потратит материнский капитал

26.12 / “С Рождеством!” Оголившая бюст Дарина Эрвин оригинально поздравила подписчиков с праздником

14.12 / Москвичам пообещали потепление

25.07 / Политолог Евгений Сатановский рассказал о способе срыва планов США по уничтожению России

11.09 / Названы болезни, которые могут развиться из-за больных зубов

13.12 / Хорда режет лес

25.09 / Сергей Светлаков с женой, Анфиса Черных и другие на презентации нового сезона КиноПоиск HD

21.01 / Аутоиммунное заболевание матери может повысить риск развития СДВГ у ребенка

01.07 / Схематоз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска