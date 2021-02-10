В Сети обсуждают видео с потасовкой Сергея Лазарева и неизвестной девушки

10.02.2021, 18:46, Разное

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Поклонники очень удивились тому, что в Сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка Сергея Лазарева с симпатичной девушкой. У певца практически идеальная репутация артистка и отца двоих детей.

На видео, которое снято с помощью скрытой камеры, запечатлено, как Сергей Лазарев в черном костюме выясняет отношения с девушкой в вечернем платье. Похоже, что пара вернулась домой не в очень хорошем настроении с мероприятия. Начинается ссора и девушка набрасывается на певца с кулаками. В свою очередь, певец предпринимает попытки защититься и хватает спутницу за руки, пытаясь ее усмирить. На этом моменте видеозапись резко обрывается.

Спустя некоторое время аналогичный ролик появился в микроблоге Instagram у самого артиста. Оказалось, что это кадры его клипа, который получил название «Снег в океане». Режиссером этой работы является популярный клипмейкер Алан Бадоев. Фолловеры удивились, что у Сергея Лазарева хватает сейчас сил, чтобы снимать клип. Артист на данный момент занят в проекте «Танцы со звездами» и ежедневно тренируется с профессиональной танцовщицей Екатериной Осиповой.