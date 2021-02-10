 

Ученые: Грибы существовали на суше еще 635 миллионов лет назад

10.02.2021, 18:46, Разное
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Китайским ученым удалось опровергнуть тот факт, что грибы поселились на суше 470 миллионов лет назад. Оказалось, что они перешли из моря еще 635 миллионов лет тому и соседствовали с водорослями и бактериями.
Над данным исследованием работали Тайи Ло, представляющий Институт геохимии, а также его коллеги Шухая Сяо и Ке Пана из Виргинского политехнического университета и Института палеонтологии. Ученые обнаружили в формации Доушаньтуо нитчатые микрофоссилии. После проведения морфологичекого анализа оказалось, что они представляют собой грибы со спорами. Исследователи предположили, что грибы относятся к отделу зигомицетов, который отличается достаточно развитым ценоцитным мицелием. При этом, образование септов происходит исключительно для отделения репродуктивных органов.

По словам ученых, найденные грибы в ширину делились на две группы. Толщина первой составляла от 2 до 3,5 мкм, а другой – от 5 до 9 мкм. Кроме этого, специалисты обратили внимание на то, что нити из двух разных групп были соединены перемычками. Вдоль веток на концах располагаются небольшие полые сферы, к которым примыкают такие же объекты, но намного крупнее.

Для того, чтобы сделать окончательные выводы по поводу населения суши грибами, исследователи намерены проанализировать не только зигомицеты, но и взять образцы почвы.

Источник: actualnews.org



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