Мнение: Мы должны отказаться от политики и говорить только о здоровье

10.02.2021, 18:42, Разное

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О чешской принципиальности в вопросах борьбы за демократию в России.

20 декабря 2020

МИД Чехии осудил решение Генпрокуратуры признать нежелательным для России "Пражский центр гражданского общества".

"Чешская Республика неоднократно заявляла, что законы об иностранных агентах и нежелательных организациях недопустимо ограничивают деятельность НПО и серьезно влияют на свободу выражения мнений"

25 января 2021

Прага осуждает действия российских властей во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. С соответствующим заявлением выступили министр иностранных дел республики Томаш Петржичек и вице-премьер Чехии Ян Гамачек.

«Я осуждаю применение жестокого насилия и репрессий, направленных против свободы слова», — написал Петржичек в своем аккаунте в Twitter. В свою очередь, вице-премьер Чехии назвал действия российского правительства «гигантским позором Российской Федерации», который свидетельствует о страхе режима перед дестабилизацией и реакцией на происходящее собственных граждан. «Действия властей были жестокими и, насколько я знаю, все еще продолжаются. Государство, которое не боится собственных граждан, так себя не ведет», — сказал он, проведя параллель между ситуацией в России и Белоруссии.

3 февраля 2021

Министерство иностранных дел Чехии пригласило посла РФ Александра Змеевского в связи с решением российского суда в отношении оппозиционера Алексея Навального. Накануне, 2 февраля, политику заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

«Заместитель министра Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое мы считаем политически мотивированным, а также против жестокого разгона полицией мирных демонстрантов»,— говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter.

Также чешское дипведомство потребовало немедленно освободить господина Навального.

10 февраля 2021

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности чешской стороны купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрит препарат.

«Если говорить о российской вакцине, которую хотят производить в Австрии и Словакии, то мы должны отказаться от политики и говорить только о здоровье людей с точки зрения вакцины . Если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит это, то мы должны быть готовы иметь возможность получить те количества, которые нам нужны, как можно раньше»

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