Офис генпрокурора призвал Канаду предоставить Украине аудиозапись, которая может подтвердить умышленное сбитие самолета МАУ в Тегеране

10.02.2021, 18:40, Новости дня

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Офис Генерального прокурора направил запрос Канаде о предоставлении международной правовой помощи по получению аудиозаписи, опубликованной канадским телерадиовещателем CBC News. На ней может содержаться информация о вероятной преднамеренности сбития самолета рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”. Об этом сообщил 10 февраля заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, это будет уже четвертый запрос к канадской стороне.

“Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение звукового, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно для быстрого установления истины и восстановления справедливости”, – заявил Мамедов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса “займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения”, а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана покрывают виновных в крушении самолета “Международных авиалиний Украины” в январе 2020 года.

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