 

14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях

10.02.2021, 18:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

14-летняя дочь американской актрисы Анджелины Джоли и актера Брэда Питта Шайло Джоли-Питт в своем секретном аккаунте в одной из социальных сетей изменила название профиля, удалив фамилию отца. Об этом 10 февраля сообщил таблоид The Mirror, со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения пары.

Источник считает, что в случае, если Шайло откажется от фамилии отца не только в социальных сетях, но и в документах, для актера это станет болезненным ударом “по зубам”. Отмечается, что Шайло изменила подпись профиля накануне судебного заседания, на котором будет рассматриваться вопрос об опеке Джоли и Питта над детьми.

Джоли с дочерью Шайло. Фото: ЕРА

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. После развода бывшие супруги судятся за право опеки над их детьми: 19-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними Вивьен и Ноксом. Первые трое – приемные дети пары, а трое младших – рожденные актрисой от актера Брэда Питта. Сейчас они проживают с матерью в ее доме в Лос-Анджелесе: 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Из-за непогоды все службы должны работать круглосуточно – Кличко

12.11 / В мире: Путь к высшей власти Байдену преградила женщина

08.01 / В небе над Ленинградской областью столкнулись два самолета

18.11 / Илон Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели

05.08 / Ефремов объяснил, почему не признает вину в смертельном ДТП

26.07 / В Германии на ферме 174 сезонных рабочих инфицированы COVID-19

06.11 / Видео: Президент Байден: хорошо или плохо для России?

11.07 / Трехкратного чемпиона мира Майгурова избрали президентом Союза биатлонистов России

06.08 / В Минске задержана глава избирательного штаба Тихановской

27.06 / Киберпреступник Сергей Медведев дал признательные показания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска