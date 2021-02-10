СМИ написали, что переговоры Украины с МВФ зашли в тупик. Глава Минфина опроверг это

10.02.2021, 18:40, Новости дня

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Миссия Международного валютного фонда продолжит работать с Украиной, но переговоры о выделении кредита переносятся на весну. Об этом 9 февраля написало информационное агентство LIGA.net со ссылкой на четыре источника в Верховной Раде и Национальном банке.

По информации журналистов, формально переговоры не закончились, но Украина не выполнила ключевых требований, поэтому, скорее всего, не сможет получить транш в марте, как ожидало правительство.

Источники информагентства отметили, что речь идет о паузе в переговорах до 1 марта, когда закончится срок действия сниженных тарифов на газ для населения, которые формально наушили меморандум с МВФ. Препятствием также стало то, что Украина пока не преуспела в решении антикоррупционных вопросов, в том числе в судебной системе.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 10 февраля в эфире телеканала 24 назвал эту информацию фейком.

“Никакого завершения работы миссии или о том, что у нас есть проблемы, у нас такой информации на сегодня нет. Я ответственно заявляю как министр финансов, у нас миссия продолжает работу, мы с ними дискутируем”, – сказал Марченко.

Он отметил, что не может назвать даты получения Украиной транша от МВФ.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. “Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в декабре, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года. В НБУ ожидают, что в текущем году МВФ предоставит Украине три транша на общую сумму $2,2 млрд.

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 18 января установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Марченко рассказывал, что вопрос госрегулирования цены на газ обсуждался с представителями миссии Фонда. В МВФ были обеспокоены намерениями Украины, так как Киев в меморандуме с Фондом взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными, подчеркивал министр 14 января. В тот же день Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с представителями Фонда по вопросу, касающемуся цены на газ.

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