 

В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима

10.02.2021, 18:24, Разное
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Улучшение ситуации с коронавирусом – не повод расслабляться. Об этом предупреждает и Всемирная организация здравоохранения, и Роспотребнадзор России. Вирус по-прежнему с нами, поэтому соблюдать меры предосторожности все еще необходимо.

Возможность снять надоевшие маски в 2021 году появится лишь при соблюдении всех требований санитарной безопасности, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Свою роль играет и популяционный иммунитет. Он возникает, когда ковидом переболели 60-70% горожан. Такие показатели пока не достигнуты. В ВОЗ по-прежнему призывают к осторожности. “Масочный режим, социальная дистанция будут очень важны”, – сказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Маска уже стала символом безопасности. Нося ее, человек проявляет заботу не только о себе, но и об окружающих. Побороть пандемию можно только общими усилиями и пониманием каждым человеком своей ответственности.

Необходимо носить маски даже тем, кто сделал прививки. Вакцинация гарантированно снижает риски тяжелого заболевания ковидом, но от самого заражения на 100% не защищает.

Сделавший прививку человек все равно способен передавать инфекцию. Поэтому соблюдать санитарные требования необходимо до формирования популяционного иммунитета.



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