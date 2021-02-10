 

В Госдуму внесли законопроект о регулировании социальной рекламы в Интернете

10.02.2021, 18:24, Разное
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На сайте нижней палаты российского парламента появилась информация о новом законопроекте. Нововведение касается регулирования социальной рекламы в сети Интернет.

Авторами инициативы являются депутаты от “Единой России” Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Антон Горелкин, Марина Мукабенова, Максим Кудрявцев. Кроме того, в их число входит депутат от ЛДПР Андрей Свинцов и депутат от КПРФ Александр Ющенко.

В соответствии с документом необходимо ввести обязательную квоту в 5% на социальную рекламу в Сети. Стоит отметить, что аналогичные нормы функционируют для телевидения, а также для разновидности наружной рекламы – баннеров.

Сообщается, что законопроект призван побудить тех игроков рынка, которые откладывали социальную рекламу на второй план, уделить должное внимание данному вопросу. Также известно, что инициатива будет сопровождаться специально созданной системой мониторинга интернет-ресурсов.

Александр Хинштейн объяснил, что цель законопроекта – распространить требование, о котором идет речь, на все площадки, включая Интернет. Для начала проект затронет наиболее крупных игроков рынка, отметил он.



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