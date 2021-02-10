Люди с деменцией вдвое чаще заражаются коронавирусом — исследование

10.02.2021, 18:22, Разное

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Ученые Университета Кейс Вестерн Резерв (Case Western Reserve University) проанализировали информацию о состоянии здоровья 61,9 миллиона американце в возрасте от 18 лет с февраля по август прошлого года. У более чем 15,7 тысячи человек в этот период был подтвержден COVID-19, 810 из них страдали деменцией.

После того, как исследователи скорректировали данные с учетом возраста, пола и расы, оказалось, что у таких пациентов риск инфицирования почти в три раза выше, чем у людей, не имеющих деменции. Но даже повторная корректировка с учетом таких факторов, как сопутствующие заболевания и проживание в доме престарелых, показала, что у людей с деменцией в два раза больше шансов заразиться SARS-Cov-2. Кроме того, эти пациенты в 2,6 раза чаще попадают в больницу, а риск смерти от коронавирусной инфекции у них в 4,4 раза выше.

Авторы исследования сделали еще одно важное открытие, очень актуальное как для США, так и для других стран с высоким процентом чернокожего населения: у афроамериканцев с деменцией риск заражения почти в три раза выше по сравнению с белыми пациентами с тем же диагнозом.

«Это результаты подчеркивает необходимость защиты пациентов с деменцией, особенно чернокожих, в рамках стратегии борьбы с пандемией», – написали исследователи.

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Исследование группы исследователей из США и Великобритании позволяет предположить, что люди с деменцией уязвимы к коронавирусу не только из-за возраста и проблемами с запоминанием техники безопасности.

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Ученые предположили, что повышенная уязвимость людей с деменцией связана в первую очередь с поведенческими факторами — из-за проблем с памятью они часто забывают о необходимости носить маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, авторы исследования подтвердили опасность «двойного удара» пандемии, о котором предупреждали прошлой весной.

Кроме того, деменция может вызвать повышенную восприимчивость людей с деменцией к вирусным и бактериальным инфекциям, включая пневмонию, сифилис, болезнь Лайма. Многие люди с деменцией уже имеют сосудистые нарушения, которые могут усугубляться или усиливаться из-за коронавирусной инфекции, отметили ученые.