 

Тихановская 2.0 Начало

10.02.2021, 17:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил “Интерфаксу” информированный источник.

По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта “Домодедово” во Франкфурт-на-Майне.

Сам Навальный был арестован 18 января после возвращения с женой из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу “Ив Роше”.

Напомним, 23, 31 января, и 2 февраля в РФ прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, закончившиеся многочисленными задержаниями и арестами.

Юлия Навальная также приняла участие в оппозиционном митинге 23 января в районе улицы Стромынка в Москве. Она была задержана, а 1 февраля суд оштрафовал ее на 20 тысяч руб. “за участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта”.

Тем временем руководству Госдумы и Совета Федерации предложили внести поправки о запрете физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней. Обращение было направлено президентом Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма “АВАНТИ” Рахманом Янсуковым. По его мнению, как пишут СМИ, таким образом получится не допустить Юлию Навальную к выборам в Госдуму в 2021 году. Руководитель фракции “Единая Россия” в Госдуме Сергей Неверов поддержал запрет физлицам-иноагентам участвовать в выборах в РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 февраля, что представители “Фонда борьбы с коррупцией” Навального (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) являются агентами влияния НАТО и получают от альянса инструкции по дестабилизации ситуации в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Ученые связали высокие риски заражения коронавирусом с отрицательным резус-фактором

08.08 / Орландо Блум снял на видео танец беременной Кэти Перри

18.11 / В США одобрили первый тест на COVID-19, который можно провести дома самостоятельно

24.10 / Мнение: Почему Навальный обвинил Путина в 100% лжи?

30.09 / Поклонники гадают, с кем Николай Басков отдыхает на Алтае

03.09 / Мерьем Узерли из сериала “Великолепный век” ждет второго ребенка

13.10 / Мнение: Конфликт на Кавказе усиливает потребность в модернизации армии

25.01 / Мнение: В Норвегии закручивают гайки

24.11 / Александра Бортич, Светлана Ходченкова, Александр Паль и другие на съемках фильма “30 дней 30 ночей”

11.09 / Путин извинился перед президентом Сербии за публикацию Захаровой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска