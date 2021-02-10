Хакеры из Северной Кореи похитили для своей страны больше $300 млн

10.02.2021, 17:52, Новости дня

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Северокорейские хакеры в период с 2019 года по ноябрь 2020 года похитили более $300 миллионов из финансовых учреждений и онлайн-сервисов обмена валют, передаёт CNN. Как стало известно телеканалу из специального отчёта ООН, украденные средства были направлены на финансирование ядерной программы и поддержание экономики страны.



Reuters

Хакеры из Северной Кореи украли более $300 миллионов для финансирования программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет в нарушение международного права, пишет CNN со ссылкой на отчёт ООН.

Из специального отчёта, детали которого раскрыл телеканалу дипломатический источник в Совете Безопасности ООН, в период с 2019-го по ноябрь 2020 года северокорейские хакеры неоднократно осуществляли атаки на «финансовые учреждения и онлайн-сервисы обмена цифровых валют». В результате было похищено в общей сложности порядка $316,4 млн. Средства были направлены на финансирование ядерной программы и сохранение экономики страны на плаву.

В частности, Северная Корея «производила расщепляющиеся материалы, обслуживала свои ядерные объекты и модернизировала инфраструктуру баллистических ракет», продолжая «искать материалы и технологии за рубежом».

Согласно отчёту, одна из стран, входящих в ООН, заявила, что Северная Корея, «весьма вероятно», способна оснастить ядерными боеголовками свои баллистические ракеты любой дальности.

Как отмечает CNN, представленная в документе информация была получена от стран — членов ООН, разведывательных служб, средств массовой информации, а также от граждан КНДР, которым удалось бежать из страны. Как правило, подобные отчёты публикуются раз в шесть месяцев — в начале осени и в начале весны. Когда именно будет опубликован документ, с деталями которого удалось ознакомиться телеканалу, неизвестно.

Представители КНДР в ООН пока никак не прокомментировали появившуюся информацию, однако, как отмечается на сайте телеканала, содержащиеся в отчёте утверждения соответствуют планам, недавно изложенным лидером КНДР Ким Чен Ыном. Так, месяц назад глава государства заявил, что Северная Корея будет работать над созданием новых, передовых вооружений для своих ядерной и ракетной программ, предназначенных для сдерживания Соединённых Штатов.