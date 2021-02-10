Высылка Россией европейских дипломатов — не «кратковременный промах», а стратегический расчёт

10.02.2021, 17:52, Новости дня

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Высылка российских дипломатов из Германии стала лишь «ожидаемым ответом» на действия России, пишет Der Spiegel. Как считает издание, объявление европейских дипломатов «персонами нон грата» нацелено не на прекращение диалога с Европой или Германией, а на установление новых, более жёстких правил игры, поскольку «дело Навального» стало для Москвы, не боящейся никаких санкций, вопросом «собственной легитимности и суверенитета».



Reuters

Выражение «персона нон грата» буквально означает «нежелательное лицо». Это официальная формулировка, с которой правительство Германии выслало из страны высокопоставленного российского дипломата. Причина банальна: несколько дней назад РФ сама объявила немецкого дипломата персоной нон грата, вопреки решительному протесту федерального правительства Германии. Это лишь ожидаемый ответ, передаёт Der Spiegel.

«Но кто и что сейчас желательны в российско-немецких отношениях — не банальный, а очень волнующий вопрос», — пишет издание. Старые правила дипломатии между Берлином и Москвой, между Европой и Россией больше не действуют. По мнению автора статьи, именно это и является тем реальным посланием, которое Кремль выразил с помощью высылки дипломата, и на него трудно найти ответ.

В минувшую пятницу Министерство иностранных дел РФ объявило главу политического департамента посольства Германии персоной нон грата, как и дипломатов из Швеции и Польши. Решение кажется необычным по трём причинам, считает Der Spiegel.

Во-первых, обвинение. Как сообщалось, эти дипломаты участвовали в незаконных акциях за освобождение Алексея Навального и тем самым нарушили российское законодательство. На самом деле дипломаты лишь наблюдали за демонстрациями, подчёркивает автор статьи. По нормам международного права, одна из задач дипломатического представительства состоит в «выяснении условий и событий в государстве пребывания», как указывается в Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Во-вторых, компрометация. Имена, должности и фотографии дипломатов были показаны в российских выпусках новостей, в том числе кадры с полицейских камер наблюдения. Это, считает Der Spiegel, также крайне необычно.

В-третьих, время. О высылке министерство объявило во время визита в Москву верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля. И это притом, что на тот момент предполагаемые нарушения были совершены дипломатами почти две недели назад. Для Борреля это стало «умышленным унижением» — он ничего не знал и сам стал «нежелательным лицом» в России.

Как считает издание, вопрос состоит в том, почему Боррель позволил представить себя в таком свете в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Другой вопрос: на что рассчитывала Москва, идя на такую эскалацию? Зачем обращаться столь бесцеремонно с представителем Евросоюза, который выражает явную готовность вступить в диалог, вместо того чтобы заниматься разрешением конфликта с Европой «в обычном, и без того грубом стиле» или просто игнорировать его? И какую пользу российскому руководству приносит пренебрежительное отношение к своему самому важному партнёру по ЕС — Германии, с которой она в настоящее время пытается завершить газопровод «Северный поток — 2»?

Боррель написал в своём блоге по итогам визита в Москву: «Хотя это и не совсем неожиданно, но вызывает сожаление, смею сказать, и с российской стратегической точки зрения».

Но «оскорбление» со стороны Москвы не было «кратковременным промахом». Это, считает автор статьи, стратегический расчёт. Речь идёт не о прекращении диалога с Европой или Германией, а о том, чтобы навязать им новые, более жёсткие правила игры.

Российское руководство понимает, что, если оно не будет действовать сейчас, «дело Навального» будет всегда ставиться ему в упрёк. «Вечный неприветливо-конфронтационный тон Лаврова» не может скрыть того факта, что РФ приходится постоянно оправдываться перед Европой за то, что она никогда не выходит из состояния обороны. И «дело Навального» рассматривается теперь не только на форумах, таких как Совет Европы или ОБСЕ. В конце января G7 неожиданно осудила арест Навального и задержания участников протестов в России, пишет Der Spiegel.

С точки зрения России, это было странно: в Москве задались вопросом о том, какие полномочия дают форуму крупных развитых стран возможность выражать своё мнение о внутренней политике России. Евросоюз в лице Борреля также подписал заявление.

Для Кремля тот факт, что «дух Навального» в неподходящее время стал витать на всех международных площадках, имеет второстепенное значение. Речь идёт о его собственной легитимности и суверенитете, подчёркивает журнал.

Именно поэтому, уверен автор, РФ переходит в контратаку. Она разрушает дипломатические традиции, закреплённые международным правом. Она также взяла за правило отвечать на любую критику своей внутренней обстановки зеркальными упрёками — или тем, что считает зеркальными упрёками.

Москве нечего терять. Она не боится санкций, ведь они могут даже консолидировать российское общество. Если отношения с Германией и другими странами ЕС пострадают, то, с точки зрения Москвы, это станет необходимым сопутствующим ущербом. В любом случае, лучше нанести этот урон отношениям сейчас, чем осенью, когда канцлер Ангела Меркель уйдёт со сцены, считает издание.

Однако во время встречи с Сергеем Лавровым Жозеп Боррель узнал то, что многим пришлось усвоить ещё до него: любой, кто пытается начать с путинской Россией «с чистого листа» и хочет доказать свою беспристрастность, не должен предполагать, что в Москве его примут как «желательную персону» лишь по этой причине, резюмирует Der Spiegel.