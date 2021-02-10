Паука Василия отправили на 5 лет в колонию за укус полицейского

10.02.2021, 17:35, Разное

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Комсомольский районный суд Тамбова вынес приговор пауку Василию, совершившему нападение на полицейского в ходе несанкционированной акции протеста в террариуме 31 января.

Из материалов дела следует что сержант полиции Петров А.Е. в свой выходной день отправился вместе с женой и двумя детьми школьного возраста в частный зоопарк. В экспозиции, представленной в террариуме, посетители имеют возможность контактировать с амфибиями и рептилиями, насекомыми и другими беспозвоночными. Во время одного из таких контактов сотрудника органов укусил Паук. Мужчине стало нехорошо, он упал на пол, после чего ему была оказана первая медицинская помощь.

– В результате укуса Василием сотруднику полиции нанесены многочисленные покраснения рук, природа которых неизвестна, – говорится в медицинском заключении потерпевшего.

После завершения обработки ран спиртом Петров произвёл задержание паука и доставил его в изолятор временного содержания. Против правонарушителя было заведено дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Не обнаружив в действиях паука смягчающих обстоятельств, судья вынес приговор, согласно которому Василий проведёт 5 лет в колонии общего режима.

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