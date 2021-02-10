 

Агата Муцениеце осудила Павла Прилучного за его методы воспитания детей

10.02.2021, 17:50, Разное
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Популярная российская актриса Агата Муцениеце раскритиковала методы воспитания детей бывшего мужа Павла Прилучного. Несмотря на развод, пара поддерживает общение ради общих сына и дочери.
Маленькие Тимофей и Мия по выходным часто проводят время с отцом. Павел Прилучный сейчас строит отношения с коллегой по цеху Мирославой Карпович, которая пытается подружиться с наследниками артиста. В своем новом шоу Муцениеце негативно высказалась о бывшем супруге.

Прилучный испортил 4-летней дочери Мии впечатление от подарка, сделанного на день рождения. Девочка захотела покрасить волосы, а ее мать разрешила это сделать. Однако звезда «Мажора» взял и вернул прежний цвет локонов ребенку.

Агата Муцениеце не поняла, зачем Павел Прилучный принял такое решение. По ее словам, девочка доверилась матери, она дала свое разрешение, а отец взял и испортил подарок.

Источник: www.instagram.com



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