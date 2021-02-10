Свидетели по делу Михаила Ефремова рассказали всю правду об их подкупе

10.02.2021, 17:50, Разное

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В деле Михаила Ефремова все еще появляются новые подробности, способные вызвать сомнения в правильности приговора. Свидетели по данному ДТП рассказали всю правду об их подкупе.

Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, недавно заявил о якобы выплаченных ими деньгах на подкуп свидетелей по его делу. Артист рассказал, что перевел адвокату Эльману Пашаеву полтора миллиона рублей для каждого из них. За эти средства названные лица должны были утверждать в суде, что в момент совершения аварии во внедорожнике якобы находился совсем другой человек. Заслуженный артист РФ утверждает, что имеет точные сведения об уплате всем перечисленным особам по 300 тысяч рублей. Остальные деньги, уверен осужденный, остались у Пашаева.

Однако никакие договоренности и лжесвидетельства не помогли звезде избежать законного наказания. Напомним, в начале июня минувшего года, Михаил Ефремов столкнулся на дороге с микроавтобусом ГАЗель. От полученных в ДТП травм ее водитель на следующий день скончался в больнице, не приходя в сознание. За рулем актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Однако версию Ефремова не поддерживают сами граждане, выступившие по его делу со стороны защиты. Так, Теван Бадасян рассказал, что не получал никаких денег за свои показания. Более того, он сам нашел контакты Пашаева и связался с ним, чтобы рассказать всю правду о случившемся. Со слов свидетеля аварии, он четко видел, как за руль автомобиля, принадлежащему Ефремову, садился совершенно другой человек, причем происходило это как раз незадолго до страшного ДТП.

Мужчина даже назвал место, где это происходило, Плотников переулок. При этом Бадасян подчеркнул, что не утверждает, будто за рулем был не Михаил Ефремов. Свои слова, по данным Telegram-канала «Звездач», свидетель готов подтвердить и даже не откажется от проверки биллинга телефона, которая покажет, что в это время он находился именно в той локации, о которой говорит. В суде же, добавляет свидетель, его показания никто даже не принял к сведению.

Источник: t.me