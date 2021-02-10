Поклонники обсуждают кольцо на безымянном пальце Анастасии Решетовой

10.02.2021, 17:50, Разное

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В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Анастасия Решетова опубликовала снимок, сделанный в лифте. Внимательные поклонники заметили на ее безымянном пальце кольцо с большим бриллиантом, которое напоминает обручальное.

С рэпером Тимати телеведущая рассталась еще прошлой осенью, однако многие подписчики не верят в то, что пара больше не вместе. Слухи о воссоединении подогревает и сама Анастасия Решетова. Музыкант часто появляется в ее сторис, а также она комментирует почти все почты бывшего возлюбленного. Во время путешествия в Дубай модель показывала огромные букеты цветов, которые ей присылали в номер. Она утверждала, что не знает, кто является отправителем. Многие фолловеры были уверены, что букеты ей присылал Тимати, но также есть версия о новом богатом поклоннике 25-летней Анастасии Решетовой.

Кольцо с внушительным бриллиантом появляется на пальце ведущей шоу «Ты- топ-модель!» не первый раз. Вначале поклонники заметили его на фотосессии знаменитости в пустыне, а потом – во время празднования ее дня рождения. При этом, как раз в этот период рэпер выкладывал сторис из ювелирного салона, расположенного в Дубае. Музыкант обратил внимание на украшение с камнем в 75 каратов. Стоимость ювелирного изделия составляла 16 миллионов долларов.

Источник: peopletalk.ru