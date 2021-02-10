 

Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака

10.02.2021, 17:44, Новости дня
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Украинский певец Петя Черный расстался с женой Дианой после 26 лет семейной жизни. Об этом он рассказал в эфире передачи ЖВЛ, которая 10 февраля вышла на “1+1” .

По словам артиста, развод состоялся три года назад, но он не готов было это афишировать.

Черный признался, что причиной расставания стала его “бурная концертная деятельность”. 

“А я по-другому не могу зарабатывать”,  подчеркнул певец.

Он рассказал, что после ухода оставил жене Диане и сыну Жану квартиру, а сам сейчас живет у друзей. Черный признался, что продолжает помогать экс-жене и сыну.

Петр Черный родился в 1972 году в России. В 1980-м году поступил в Киевскую специализированную школу имени Лысенка при Киевской консерватории по классу “Хоровой дирижер”. В 1996 году Черный начал сольную карьеру.

Петр и Диана Черные поженились после двух с половиной лет романтических отношений. В браке у пары родился сын Жан (2000). Он – музыкант-клавишник.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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