Хлебная закваска вместо цемента и реальный поджог: интересные факты о “Джентльменах удачи”

10.02.2021, 17:28, Разное

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Идею картины разработал известный кинодраматург Валентин

Ежов. Задумкой литературный деятель поделился с режиссером Георгием Данелией. Валентин Иванович считал, что главным героем

должен быть доблестный капитан милиции. Данелия сразу отверг этого персонажа. В

итоге в центре сюжета оказался заведующий детским садом.

Георгий Данелия писал сценарий “Джентльменов удачи” в

соавторстве с Викторией Токаревой. Кинематографист и писательница были знакомы по

другим проектам.

В режиссеры картины

Георгий Данелия порекомендовал давнего

друга и однокурсника Александра Серого. Тот долгое время сидел без работы. После учебы приятель

Данелии угодил в тюрьму на четыре года за нападение на мужчину, к которому

приревновал возлюбленную. После освобождения Александр Серый пытался вернуться

в профессию, но руководство “Мосфильма” не доверяло ему самостоятельных

проектов. Данелие удалось “протащить” друга в “Джентльмены удачи”.

Сценарий картины сильно опережал свое время. Авторы

опасались обвинений в “романтизации” преступного мира. Перед началом съемок

киношники показали текст нескольким генералам из МВД. Милиционеры к задумке

отнеслись тепло, однако порекомендовали избавить сценарий от блатного жаргона,

который проскакивал в диалогах. Данелия и Токарева, прислушавшись к советам

генералов и создали для фильма новые выражения: “редиска”, “петух гамбругский” и

“Навуходоносор”. Эти квази-жаргонизмы, к слову, быстро ушли в народ.

В ролях Евгения Трошкина и

Александра Белого Георгий Данелия видел только Евгения

Леонова. Его утвердили сразу. С подбором других артистов возникли сложности.

Изначально образы закоренелых преступников писались под конкретных людей: Ролана

Быкова, Юрия Никулина, Андрея Миронова и Савелия Крамарова. Из четверки “уголовников”

к съемкам смог приступить только Крамаров, который воплотил в жизнь образ

мелкого жулика по прозвищу “Косой”. Авторам пришлось переписать сценарий, персонажей

сделали более универсальными. Хмыря сыграл Георгий Вицин, роль Василия

Алибабаевича воплотил в жизнь Раднэр Муратов.

Фильм “Джентльмены удачи” снимали с декабря 1970-го по

апрель 1971 года – три месяца. Площадку развернули недалеко от Самарканда. Некоторые

эпизоды создавались в Каттакурганском следственном изоляторе. Часть сцен

снимали в Москве.

Для киношников нашли настоящего верблюда. Животное по кличке

Алмаз привезли из зоопарка. Этот актер оказался самым своенравным – он постоянно

пытался сбросить наездников и отказывался плеваться в героя Крамарова. В

сцене с плевком исполнителя роли Косого пришлось вымазать мыльной пеной.

Эпизод с побегом героев в цементовозе снимали в павильоне на

“Мосфильме”. Создатели картины долго не могли придумать, чем же в кадре

заменить жидкий цемент. В итоге использовали хлебную закваску, выкрашенную луковой

эссенцией. После съемок актер Георгий Вицин некоторое время отказывался

покидать емкость со смесью. Кто-то в шутку сказал ему, что состав продлевает

молодость кожи. Вицин не хотел упустить возможность оздоровиться.

Для сцены пожара киношники подожгли реальное здание у станции

метро Маяковская. Дом ждал сноса, поэтому городские власти разрешили подпалить

его.

Интересные факты о фильме “Джентльмены удачи”