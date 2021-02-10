Хлебная закваска вместо цемента и реальный поджог: интересные факты о “Джентльменах удачи”
10.02.2021, 17:28,
Разное
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Идею картины разработал известный кинодраматург Валентин
Ежов. Задумкой литературный деятель поделился с режиссером Георгием Данелией. Валентин Иванович считал, что главным героем
должен быть доблестный капитан милиции. Данелия сразу отверг этого персонажа. В
итоге в центре сюжета оказался заведующий детским садом.
Георгий Данелия писал сценарий “Джентльменов удачи” в
соавторстве с Викторией Токаревой. Кинематографист и писательница были знакомы по
другим проектам.
В режиссеры картины
Георгий Данелия порекомендовал давнего
друга и однокурсника Александра Серого. Тот долгое время сидел без работы. После учебы приятель
Данелии угодил в тюрьму на четыре года за нападение на мужчину, к которому
приревновал возлюбленную. После освобождения Александр Серый пытался вернуться
в профессию, но руководство “Мосфильма” не доверяло ему самостоятельных
проектов. Данелие удалось “протащить” друга в “Джентльмены удачи”.
Сценарий картины сильно опережал свое время. Авторы
опасались обвинений в “романтизации” преступного мира. Перед началом съемок
киношники показали текст нескольким генералам из МВД. Милиционеры к задумке
отнеслись тепло, однако порекомендовали избавить сценарий от блатного жаргона,
который проскакивал в диалогах. Данелия и Токарева, прислушавшись к советам
генералов и создали для фильма новые выражения: “редиска”, “петух гамбругский” и
“Навуходоносор”. Эти квази-жаргонизмы, к слову, быстро ушли в народ.
В ролях Евгения Трошкина и
Александра Белого Георгий Данелия видел только Евгения
Леонова. Его утвердили сразу. С подбором других артистов возникли сложности.
Изначально образы закоренелых преступников писались под конкретных людей: Ролана
Быкова, Юрия Никулина, Андрея Миронова и Савелия Крамарова. Из четверки “уголовников”
к съемкам смог приступить только Крамаров, который воплотил в жизнь образ
мелкого жулика по прозвищу “Косой”. Авторам пришлось переписать сценарий, персонажей
сделали более универсальными. Хмыря сыграл Георгий Вицин, роль Василия
Алибабаевича воплотил в жизнь Раднэр Муратов.
Фильм “Джентльмены удачи” снимали с декабря 1970-го по
апрель 1971 года – три месяца. Площадку развернули недалеко от Самарканда. Некоторые
эпизоды создавались в Каттакурганском следственном изоляторе. Часть сцен
снимали в Москве.
Для киношников нашли настоящего верблюда. Животное по кличке
Алмаз привезли из зоопарка. Этот актер оказался самым своенравным – он постоянно
пытался сбросить наездников и отказывался плеваться в героя Крамарова. В
сцене с плевком исполнителя роли Косого пришлось вымазать мыльной пеной.
Эпизод с побегом героев в цементовозе снимали в павильоне на
“Мосфильме”. Создатели картины долго не могли придумать, чем же в кадре
заменить жидкий цемент. В итоге использовали хлебную закваску, выкрашенную луковой
эссенцией. После съемок актер Георгий Вицин некоторое время отказывался
покидать емкость со смесью. Кто-то в шутку сказал ему, что состав продлевает
молодость кожи. Вицин не хотел упустить возможность оздоровиться.
Для сцены пожара киношники подожгли реальное здание у станции
метро Маяковская. Дом ждал сноса, поэтому городские власти разрешили подпалить
его.
Интересные факты о фильме “Джентльмены удачи”
- Перед премьерой картину показали министру МВД Николаю
Щелокову и Генсеку СССР Леониду Брежневу. Чиновники одобрили ленту.
- Василия Алибабаевича должен был играть Фрунзик Мкртчан.
Артист не успел освободиться к началу съемок и его заменили Раднэром Муратовым.
- Первое время сценарий картины носил название “Рецидивист”.
- Дача в Серебряном Бору, в которой проходили съемки, принадлежала
одному из членов творческого коллектива картины.
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