 

Хлебная закваска вместо цемента и реальный поджог: интересные факты о “Джентльменах удачи”

10.02.2021, 17:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Идею картины разработал известный кинодраматург Валентин
Ежов. Задумкой литературный деятель поделился с режиссером Георгием Данелией. Валентин Иванович считал, что главным героем
должен быть доблестный капитан милиции. Данелия сразу отверг этого персонажа. В
итоге в центре сюжета оказался заведующий детским садом.

Георгий Данелия писал сценарий “Джентльменов удачи” в
соавторстве с Викторией Токаревой. Кинематографист и писательница были знакомы по
другим проектам.

В режиссеры картины
Георгий Данелия порекомендовал давнего
друга и однокурсника Александра Серого. Тот долгое время сидел без работы. После учебы приятель
Данелии угодил в тюрьму на четыре года за нападение на мужчину, к которому
приревновал возлюбленную. После освобождения Александр Серый пытался вернуться
в профессию, но руководство “Мосфильма” не доверяло ему самостоятельных
проектов. Данелие удалось “протащить” друга в “Джентльмены удачи”.

Сценарий картины сильно опережал свое время. Авторы
опасались обвинений в “романтизации” преступного мира. Перед началом съемок
киношники показали текст нескольким генералам из МВД. Милиционеры к задумке
отнеслись тепло, однако порекомендовали избавить сценарий от блатного жаргона,
который проскакивал в диалогах. Данелия и Токарева, прислушавшись к советам
генералов и создали для фильма новые выражения: “редиска”, “петух гамбругский” и
“Навуходоносор”. Эти квази-жаргонизмы, к слову, быстро ушли в народ.

В ролях Евгения Трошкина и
Александра Белого Георгий Данелия видел только Евгения
Леонова. Его утвердили сразу. С подбором других артистов возникли сложности.
Изначально образы закоренелых преступников писались под конкретных людей: Ролана
Быкова, Юрия Никулина, Андрея Миронова и Савелия Крамарова. Из четверки “уголовников”
к съемкам смог приступить только Крамаров, который воплотил в жизнь образ
мелкого жулика по прозвищу “Косой”. Авторам пришлось переписать сценарий, персонажей
сделали более универсальными. Хмыря сыграл Георгий Вицин, роль Василия
Алибабаевича воплотил в жизнь Раднэр Муратов.

Фильм “Джентльмены удачи” снимали с декабря 1970-го по
апрель 1971 года – три месяца. Площадку развернули недалеко от Самарканда. Некоторые
эпизоды создавались в Каттакурганском следственном изоляторе. Часть сцен
снимали в Москве.

Для киношников нашли настоящего верблюда. Животное по кличке
Алмаз привезли из зоопарка. Этот актер оказался самым своенравным – он постоянно
пытался сбросить наездников и отказывался плеваться в героя Крамарова. В
сцене с плевком исполнителя роли Косого пришлось вымазать мыльной пеной.

Эпизод с побегом героев в цементовозе снимали в павильоне на
“Мосфильме”. Создатели картины долго не могли придумать, чем же в кадре
заменить жидкий цемент. В итоге использовали хлебную закваску, выкрашенную луковой
эссенцией. После съемок актер Георгий Вицин некоторое время отказывался
покидать емкость со смесью. Кто-то в шутку сказал ему, что состав продлевает
молодость кожи. Вицин не хотел упустить возможность оздоровиться.

Для сцены пожара киношники подожгли реальное здание у станции
метро Маяковская. Дом ждал сноса, поэтому городские власти разрешили подпалить
его.

Интересные факты о фильме “Джентльмены удачи”

  • Перед премьерой картину показали министру МВД Николаю
    Щелокову и Генсеку СССР Леониду Брежневу. Чиновники одобрили ленту.
  • Василия Алибабаевича должен был играть Фрунзик Мкртчан.
    Артист не успел освободиться к началу съемок и его заменили Раднэром Муратовым.
  • Первое время сценарий картины носил название “Рецидивист”.
  • Дача в Серебряном Бору, в которой проходили съемки, принадлежала
    одному из членов творческого коллектива картины.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Мнение: Афера с работами Филонова

28.09 / Путешественники во времени? Как англичанин разговаривал с полицейским из 1950-х годов

26.01 / Мнение: Дети протеста

16.12 / У одиноких людей лучше развито воображение — исследование

13.10 / Василиса Володина раздумывает над созданием альтернативной версии программы «Давай поженимся!»

03.07 / Ученые: Открытый космос не является полностью бесшумным

20.10 / Оптическая иллюзия с ребенком в вольере льва ужаснула Сеть

01.07 / «Би-би-си»: пожилым избирателям в подмосковном Лыткарине выдавали на участке по тысяче рублей

24.09 / В Санкт-Петербурге подведут итоги экспедиции “Цифровое судно СМТК”

14.10 / В Великобритании зафиксирован первый в мире случай потери слуха при COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска