 

Володин поручил ускорить работу над оставшимися в ГД законопроектами

10.02.2021, 17:28, Разное
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По его словам, в течение текущей сессии внесено в два раза меньше законопроектов, чем парламентариям досталось от предыдущих созывов. “Но от вас зависит, что мы оставим тем, кто придет нам на смену, или тем, кто вновь вернется в этот зал”, – обратился спикер к коллегам-депутатам.

Володин попросил профильные думские комитеты сделать все, чтобы следующему созыву ГД осталось как можно меньше инициатив.

Спикер напомнил, что седьмому созыву Госдумы досталось 2 020 законопроектов, внесенных с 1994 года. Из них осталось лишь 1,5%, все остальные нормативно-правовые акты парламентарии рассмотрели, уточнил председатель ГД.

Если какой-либо документ не попадает на рассмотрение, нужно вносить его на рассмотрение на пленарном заседании, обратился спикер к парламентариям. Он призвал вносить инициативы сначала на фракцию, потом на Совет Госдумы.

Сейчас в законодательном портфеле ГД находятся 1 229 законопроектов. 289 из них приняты в первом чтении, 14 прошли второе.



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