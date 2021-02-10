 

Вакцинация в Израиле замедлила темпы распространения коронавируса

10.02.2021, 17:26, Разное
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Массовая вакцинация производится с помощью препарата Pfizer и BioNTech, и первыми начали прививать людей из основной группы риска — старше 60 лет. На сегодняшний день большинство израильтян этого возраста получили минимум одну дозу вакцины.

По данным лаборатории MyHeritage, к середине января вирусная нагрузка в тестовых мазках из носа и глотки пациентов с COVID-19 от 60 лет оказалась на 60% меньше, чем у людей 40-59 лет. Это означает, что они с меньшей вероятностью заразят окружающих даже если инфицированы сами.

Выводы основаны на неполных данных, поскольку у лаборатории нет информации о том, какие пациенты привиты, а какие нет. Однако даже с поправкой на этот фактор полученные результаты означают, что скорость распространения инфекции в возрастной группе от 60 лет замедлилась благодаря массовой вакцинации.

«Наши данные показали, что мы получаем именно то, чего хотим от вакцинации, а именно — снижение темпов передачи вируса», – сообщили авторы отчета. По мнению специалистов лаборатории, со временем вирусная нагрузка в этой и других возрастных группах уменьшится еще больше по мере расширения масштабов вакцинации. 

Напомним, промежуточные результаты исследования третьей фазы препарата BNT162b2 фармпроизводителей Pfizer и BioNTech показали, что вакцина на 95% эффективнее плацебо. В исследовании, которое сейчас продолжается, принимают участие более 43 тысяч человек. Половина из них прошла вакцинацию препаратом, вторая половина получила плацебо. Через неделю после введения второй дозы и позже в группе, получившей настоящую вакцину, заболели 8 человек, а в группе плацебо – 162.

Тяжелая форма COVID-19 развилась у 10 участников исследования после введения первой дозы, 9 их них были в группе плацебо.

 



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