 

Коммунальщикам не хватит недели на уборку после предстоящего снегопада

10.02.2021, 17:22, Новости дня
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Коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после предстоящего снегопада, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение 5 дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров – в течение суток. По сути, 8 суток понадобится на то, чтобы очистить город», – цитирует РИА «Новости» Бирюкова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ближе к концу недели в Москве ожидаются сильные снегопады и ветер до 20 метров в секунду.

Синоптики предупредили москвичей, что столицу в среду ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица.



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