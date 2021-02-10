Мнение: Инициативы, на которые Унганы просто наплюют.

10.02.2021, 17:18, Разное

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Хороший человек Вы Мария Шукшина, бесспорно хорошее дело затеяли, хороших людей за стол собрали и разговор завели…

Да только пустое всё это, ибо к пустому обратитесь, а в пустом может быть только ваше личное эхо.

Нельзя взывать больное насквозь прокаженное онкологическими метастазами встать и пойти, оно может только тянуть за собой.

Здесь и в этом случае придется некоторое время подождать, когда это пустое больное начнёт издыхать само и не в состоянии уже будет влиять своим мертвецким дыханием на происходящее.

Всё светлое придет и к вам Мария Шукшина, будет и на Вашей улице праздник.



Мария Шукшина

Вчера в 11:03 ·

РЕЗОЛЮЦИЯ

по итогам круглого стола

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

02.02.2021, гостиница «Метрополь», Театральный проезд, 2, г. Москва

По инициативе Заслуженной артистки России Марии Шукшиной

2 февраля 2021 года в Москве, в гостинице «Метрополь» состоялся научно-общественный круглый стол, на котором вопрос о начавшейся в Российской Федерации массовой вакцинации обсуждался с точки зрения возможных угроз национальной безопасности.

Площадку для проведения круглого стола предоставило движение «Царский Крест».

Заседание круглого стола прошло в следующем составе:

Организаторы:

Мария Васильевна Шукшина, Заслуженная артистка России.

Александр Леонидович Порожняков, руководитель общественного движения «Царский Крест»; выступает от лица общественных, православных, семейных, патриотических, противоабортных организаций, подписавших письмо Президенту РФ по поводу массовой вакцинации граждан.

Участники:

Павел Андреевич Воробьев, доктор медицинских наук, профессор; Председатель Правления Московского городского научного общества терапевтов.

Александр Николаевич Головашкин, Герой Российской Федерации, полковник полиции.

Игорь Алексеевич Гундаров, доктор медицинских наук, кандидат философских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины; главный специалист Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета (2015-20 гг.), эксперт по демографии комитета по безопасности Государственной Думы РФ (5 созыва).

Дмитрий Вячеславович Казаков, адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Казаков и Партнёры», член Московской областной коллегии адвокатов, Почётный адвокат Адвокатской палаты Московской области, член Союза писателей России.

Елена Геннадьевна Калле, молекулярный биолог.

Ирина Яковлевна Медведева, директор Общественного института демографической безопасности; православный детский психолог, писатель, публицист, драматург, общественный деятель.

Маргарита Николаевна Павлова, член Совета Федерации, сенатор от Челябинской области.

Андрей Васильевич Павлов, полковник, участник Совета общероссийского офицерского собрания. Помощник начальника штаба.

Александр Борисович Полетаев, доктор медицинских наук, профессор; научный руководитель Медицинского Исследовательского Центра «Иммункулус», ведущий специалист в области иммунологии, иммунобиотехнологии, нейроиммунохимии.

Александр Алексеевич Редько, профессор, доктор медицинских наук; Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (1996-1997 гг.); Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга второго и третьего созывов; Председатель правления Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников. Имеет высшие категории по хирургии и организации здравоохранения.

Владислав Анатольевич Шафалинов, профессор, доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории; президент Группы медицинских компаний «Ваш Доктор».

Андрей Васильевич Цветков, кандидат медицинских наук, доцент; иммунолог, вирусолог и бактериолог.

Ольга Николаевна Четверикова, кандидат исторических наук, доцент МГИМО, член Союза писателей России; директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУш.

Были заслушаны выступления по теме «Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в период 2020-2021».

Участниками круглого стола были поставлены следующие вопросы.

В области вирусологии:

 Явилась ли новая коронавирусная инфекция Sars-Cov-2 особо опасной?

 Столкнулось ли человечество с принципиально новой инфекцией, требующей нестандартных мер защиты и эксклюзивных подходов?

В области эпидемиологии:

 Были ли основания для объявления эпидемии и пандемии по уровням заболеваемости и смертности?

 Была ли необходимость вводить карантин, остановку деятельности предприятий, особые режимы и локдауны?

 Была ли необходимость в частичной блокаде границ и в ограничении пассажирского транспортного сообщения в условиях отсутствия карантина и режима чрезвычайной ситуации?

В области вакцинологии:

 Может ли быть получена надёжная вакцина от постоянно мутирующего вируса?

 Были ли представлены научной общественности протоколы этапов проверки вакцины «Спутник V» на эффективность и безопасность?

 Содержит ли вакцина генно-модифицированные культуры и культуру тканей почки эмбриона, полученную из абортивного материала?

В области психологического здоровья общества:

 Существует ли паника среди населения по поводу «пандемии» коронавируса?

 Какие методы информационно-психологического давления могли быть применены и кем?

 Какое воздействие оказала паника на психологическое здоровье отдельных граждан и общества в целом?

В области организации здравоохранения:

 Размещалась ли конкурсная документация на разработку и производство вакцины «Спутник V» в открытом доступе?

 Разрешено ли проведение массовой вакцинации в антисанитарных условиях на неспециализированных публичных площадках с нарушением протокола предварительного обследования?

В области юриспруденции:

 Соблюдается ли принцип добровольного информированного согласия, закрепленный в законодательстве РФ?

 Присутствуют ли в открытом доступе на русском языке официальные данные о результатах проведенных клинических исследований вакцин?

 Доступны ли населению полные сведения о конкретных противопоказаниях, побочных эффектах, результатах клинических испытаний, возможных негативных последствиях от применения вакцин?

 Является ли восстановление права на льготный проезд только для вакцинированных жителей г. Москвы нарушением законодательства РФ?

Участники круглого стола констатировали, что грубой ошибкой государственных противоэпидемических действий является игнорирование научного мнения в рамках публичной дискуссии: вирусологов, эпидемиологов, организаторов здравоохранения, социальных психологов. В результате не произошло выработки адекватной стратегии и доказательной тактики противоэпидемических мероприятий.

Такая же ошибка была допущена в организации массового вакцинирования населения без профессионального обоснования актуальности, эффективности и безопасности используемых вакцин. Приоритет политических и экономических интересов может привести к опасным медицинским, социальным и демографическим последствиям, угрожающим национальной безопасности.

В этой связи участники круглого стола пришли к следующим выводам:

1. Предусмотренная в ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» доктрина добровольного информированного согласия в необходимой мере не соблюдается. Государственные органы, а также производители вакцин от COVID-19 не обеспечивают граждан полной и достоверной информацией в доступной форме на русском языке о клинических испытаниях, о составе, механизме действия, побочных эффектах, всех противопоказаниях к препаратам и возможных осложнениях.

2. Публичная научная дискуссия и свободный поиск научных решений отсутствуют. Российская Академия наук не выполняет своих обязанностей лидера и организатора свободного научного поиска. Непрозрачная политика Минздрава, Роспотребнадзора вызывает недоверие в обществе.

3. Нарушаются важные этические принципы. Для значимой части граждан страны этически недопустимым представляется наличие в составе медицинских препаратов компонентов клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека.

4. Проблемы законодательства. Имеют место нарушения законодательства, в частности, ограничения прав на свободу слова, передвижений, доступную медицинскую и фармацевтическую помощь, социальные льготы и тому подобные. Эти права гарантированы Конституцией РФ и ограничены, по мнению участников круглого стола, без надлежащего регулирования со стороны федерального законодательства.

На основании проведенного обсуждения участниками круглого стола принято решение обратиться к ответственным лицам и компетентным государственным органам со следующими требованиями и предложениями:

 Остановить проведение массовой вакцинации до предоставления необходимой информации по её эффективности и безопасности.

 Предоставить полную и детальную статистику смертности от основных причин по месяцам за 2019-2020 (Росстату);

 Предоставить общественности сведения по месяцам об основных циркулирующих микроорганизмах, включая SARS-COV-2, в сравнении с их эпидемическими порогами (Роспотребнадзору).

 Выработать эпидемиологический стандарт оценки эффективности и безопасности вакцин, апробировав его применительно к текущим противоэпидемическим действиям (Минздраву РФ).

 Не допускать применение методов информационно-психологического давления на население по поводу «пандемии коронавируса», включая запрет на недобросовестную рекламу (Федеральная антимонопольная служба РФ).

 Прекратить практику произвола при утверждении методических рекомендаций и стандартов, принимая во внимание, в первую очередь, действенность, эффективность и научную обоснованность технологий и фармпрепаратов. (Минздраву РФ).

 Дать оценку принимавшихся противоэпидемических мер в Российской Федерации на предмет их соответствия законодательству РФ и Конституции РФ (Следственному Комитету РФ, Прокуратуре РФ и Совбезу РФ).

Используя права, предоставленные нам Конституцией РФ, мы требуем:

 устранить нарушения, связанные с неисполнением Положения о добровольном информированном согласии Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и предоставить на своих информационных ресурсах полную и достоверную информацию о зарегистрированных вакцинах и их клинических испытаниях на русском языке;

 расширить пределы страхования вакцинируемых лиц от нежелательных последствий вакцинации с обеспечением материальной компенсации всех видов возможного вреда;

 принять меры по раскрытию источников научной информации, на базе которой происходит принятие решений и выработка мер борьбы с «пандемией» коронавируса, в том числе данные о научных организациях, привлекаемых для экспертизы, а также условия договоров о взаимодействии между ними и государственными органами;

 гарантий свободы научных исследований, обмена мнениями и условий для свободной публичной научной дискуссии и конкуренции;

 обратиться в правоохранительные органы с просьбой выявить возможные нарушения закона, в том числе признаки преступлений;

 от депутатов всех уровней, губернаторов, министров и президента РФ строго и неукоснительно соблюдать нормы Конституции РФ, федеральных и региональных законов, соблюдения всех пунктов Указа Президента от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

 довести до сведения депутатского корпуса Российской Федерации информацию о необходимости дополнительного нормативного регулирования порядка разработки, испытания, регистрации и производства вакцин;

 создать независимый орган – научно-общественный совет – для разработки предложений в проекты законов, иных нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, направленных на регламентацию всех аспектов вакцинации, а также иных вопросов, связанных со сложившейся чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения и социального благополучия.

Участники круглого стола обращают внимание всех граждан нашей страны на недопустимость нарушения кем бы то ни было их прав и свобод и обращаются к соотечественникам с призывом подходить ответственно к решениям, касающимся собственного здоровья, активно участвовать в обсуждении проблем, связанных с «пандемией» коронавируса на территории нашей страны и отстаивать свои права, гарантированные Конституцией РФ и международными нормами.



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