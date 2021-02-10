«Яблочные» войны

10.02.2021, 17:00, Разное

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Явлинский раскритиковал Навального за «популизм» и предложил «третий путь». В партии это понравилось не всем.

Статья сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского «Без путинизма и популизма», в которой политик говорит о будущем РФ и критикует оппозиционера Алексея Навального, вызвала широкий общественный резонанс, только в самой партии около трехсот человек подписали заявление о несогласии с ней. В Сети же пользователи потребовали «исключить из партии» Явлинского, а также решили, что к статье приложила руку администрация президента. В то же время сторонники Явлинского сочли часть заявлений хамством, а в самой статье не увидели ничего нового. Корреспондентка «Новой» узнала, что думают о дискуссии разные стороны конфликта.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

В ночь с субботы на воскресенье в твиттере основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского появилась ссылка на колонку «Без путинизма и популизма», которая была опубликована на его сайте. В статье бывший лидер партии говорил о «смыслах текущей политики» и будущем России, при этом значительная часть колонки была посвящена критике оппозиционера Алексея Навального, которого неделю назад Мосгорсуд отправил на два с половиной года в колонию общего режима. В частности Явлинский обвинил основателя ФБК (организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию «иностранного агента». — Ред.) в вождизме, национализме и «разжигании примитивной социальной розни».

Сам твит был сопровожден тезисом о том, что «демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального».

В качестве подтверждения своих слов Явлинский приводит цитату скончавшейся в 2014 году Валерии Новодворской от 2011 года о том, что поддержка Навального означает недемократическое будущее РФ и «погибель». Кроме того, политик говорит, что сторонники Навального выступают за использование несовершеннолетних в протестах и не беспокоятся о судьбах граждан, которые выходят за них на акции.

«Оптимистичные расчеты в лагере противников режима строятся на том, что при определенной массовости и упорстве протестов власть отступит. В реальности же ситуация совсем другая. Для путинской системы поведенческие ориентиры — это Ельцин в 1993-м и Дэн Сяопин в 1989-м с танками на площади Тяньаньмэнь в Пекине», — пишет Явлинский.

После публикации статьи «Без путинизма и популизма» на Явлинского обрушился шквал критики. Несмотря на то что в твите была выключена возможность комментирования (в мобильной версии его также нельзя лайкать, ретвитить и отправлять в личные сообщения), его успели процитировать более тысячи раз. Например, журналистка Татьяна Фельгенгауэр задалась вопросом: «Что же с вами стало, Григорий Алексеевич?».

Возмутил пост и сторонников Навального: глава отдела расследований ФБК Мария Певчих написала, что Явлинскому «без таких постов в Госдуму попасть не разрешат», а глава региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что «мудрого, опытного политика всегда отличают не только точный выбор слов, но и идеальное чувство момента», и призвал запомнить эту публикацию до выборов в Госдуму.

Фото: РИА Новости

От сотрудничества с «Яблоком» после статьи Явлинского отказался экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (в 2018 году партия «Яблоко» заявляла о готовности поддержать Ройзмана на выборах градоначальника Екатеринбурга, политик также собирался сотрудничать с партией в 2017-м).

— Это выступление [Явлинского] лишило меня возможности выдвигаться в Госдуму от «Яблока». Окно возможностей резко сузилось. Это было не вынужденное выступление. Мне придется идти через подписи или рассматривать какие-то другие варианты, — заявил в воскресенье Ройзман «Новой газете». При этом политик отметил, что ситуация с партией никак не повлияет на его сотрудничество с отдельными представителями «Яблока».

«Новая газета» хотела узнать у основателя партии, что он думает по поводу сложившейся дискуссии, но пресс-секретарь основателя «Яблока» Игорь Яковлев ответил корреспондентке газеты, что все, что хотел сказать Явлинский, уже есть в статье.

При этом раскритиковали Явлинского и в «Яблоке». После публикации члены партии начали собирать подписи под общим заявлением, в котором говорилось о несогласии со статьей «Без путинизма и популизма». В нем участники «Яблока» выражают поддержку Алексею Навальному и напоминают, что требование свободы всем политзаключенным — это принципиальная позиция партии.

На момент подготовки материала под заявлением членов партии «Яблоко» подписалось триста человек. По словам одного из авторов заявления Михаила Плетнева, такое количество подписей было вполне ожидаемым, «потому что в «Яблоке» есть много людей, которые не согласны с позицией Явлинского». Как говорит Плетнев, члены партии решили написать обращение, потому что им было важно показать, что «Яблоко» — это не статья Явлинского, а много других людей.

— Пока в «Яблоке» есть [Лев] Шлосберг, [Эмилия] Слабунова и много классных ребят из Москвы, Питера, Пскова, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов — нельзя унывать, а нужно продолжать высказывать то, что думаешь, — утверждает Плетнев.

Среди подписавших обращение — глава муниципального округа Раменки Максим Гонгальский. Мундеп рассказал «Новой», что считает неприемлемым «жестко» критиковать Навального в момент, когда политик находится в тюрьме по «сфабрикованному политическому делу» после отравления химическим оружием. Кроме того, Гонгальский обращает внимание, что в статье Явлинского есть тезис об использовании сторонниками Навального несовершеннолетних в политических целях. Мундеп называет эти слова «безосновательным «темником» от администрации президента», так как ни Навальный, ни ФБК не призывали несовершеннолетних выходить протестовать и на акциях их было подавляющее меньшинство.

Глава муниципального округа Раменки Максим Гонгальский. Фото из соцсетей

— Было бы неплохо, если бы Григорий Алексеевич скорректировал свою позицию и «сгладил углы», — заключает Гонгальский. — Такая риторика точно заставит отвернуться многих избирателей от партии «Яблоко», включая тех, кто скептически относится к Навальному как к политической фигуре, но поддерживает его как политзаключенного исходя из гуманизма и морали.

Помимо общего обращения членов партии «Яблоко» отдельные заявления выпустили и региональные фракции, в том числе фракции молодежного «Яблока» в Петербурге и Новосибирске. Члены фракции из Новосибирска считают, что статья Явлинского наносит политический урон партии, а авторы питерского обращения отмечают, что «совсем не нужно поддерживать идеи человека, чтобы выражать солидарность с ним в момент, когда его сажают просто так после неудавшегося покушения на убийство». Как рассказывает председатель молодежной фракции «Яблока» в Санкт-Петербурге Антон Новоселов, решение опубликовать отдельное обращение от фракции было принято из-за появившегося шума вокруг публикации и решительного несогласия с позицией Явлинского. Решение было написано Советом питерского молодежного «Яблока» и единогласно одобрено членами организации.

— Критика Навального в статье «Без путинизма и популизма» опубликована в тот момент, когда политик не может на нее ответить — это как минимум неэтично. При этом мы не соглашаемся и с самой критикой: в статье допущены странные манипуляции, которые вообще неуместны в нормальной политической дискуссии, — говорит Новоселов.

Как продолжает председатель фракции, статья Явлинского, безусловно, нанесет репутационный ущерб партии, более того, он уже заметен — некоторые политики отказываются выдвигаться от «Яблока». В это же время задача фракции — нивелировать этот эффект.

Консенсуса нет и в Мосгордуме. Депутат от «Яблока» Сергей Митрохин заявил в эфире радио «Эхо Москвы», что статья Григория Явлинского об Алексее Навальном — одно из мнений, которое есть во фракции по этому вопросу, цитата про национализм была вырвана из контекста, и «Яблоко» в любом случае выступает за освобождение Навального. Куда категоричнее к заявлению Явлинского относится депутат Дарья Беседина.

Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Фото: facebook/smitrohin

— На мой взгляд, статья Григория Явлинского неуместна, хотя, конечно, он имеет полное право публиковать все, что считает нужным. В то же время для всех, кто считает себя противником действующей российской власти, важна консолидация и поддержка друг друга. Сейчас главным политзаключенным является Алексей Навальный — он сидит, потому что посмел выжить после отравления и расследовать его. Он сидит за все это, вступать с ним в заочную полемику по каким-то пунктам его программы мне кажется странным, — говорит Беседина «Новой».

Днем восьмого февраля статью Явлинского прокомментировали также депутат Псковского областного собрания, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

Как заявил в своем письме Шлосберг, ему не известен ни один член Федерального политического комитета партии «Яблоко», который знал о предстоящем выходе этой статьи в свет. В свою очередь, обсуждение с коллегами по партии — это как раз то, чего не хватило при принятии решения о публикации.

«Речь о жизни и смерти гражданина России, политика Алексея Навального, отравление которого является не «странным», а страшным, а его смелое (при любых мотивах) возвращение в Россию вернуло в нашу страну публичную политику с ее главным требованием — свободы», — написал Шлосберг в открытом письме.

Кроме того, политик добавил, что выход статьи оскорбил сторонников Алексея Навального, которые также являются и избирателями «Яблока», потому что они являются «сторонниками свободы». В свою очередь, на данный момент главная политическая задача состоит в том, чтобы объединить российское общество.

Вишневский же выступил против резкой критики Григория Явлинского. Политик напомнил, что «Яблоко» — единственная партия, которая высказывалась категорически против политического преследования Навального, единственная партия, которая выступала за расследование его отравления и направляла депутатские запросы и обращения на все уровни. Политик также добавил, что тезисы статьи «Без путинизма и популизма» уже звучали неоднократно и не раз подвергались критике.

Спорить со статьей, по его мнению, надо по существу, а не по вырванным из контекста фразам.

«Совершенно недопустимо хамить Явлинскому и его оскорблять, а тем более обвинять в том, что он «действует по заказу Кремля». Это откровенная ложь — притом что большая часть статьи Явлинского посвящена резкой критике Путина и его режима, а отравление Навального он открыто называет примером государственного террора», — написал Вишневский в своем фейсбуке.

В итоге Явлинского поддержало не так много людей. Среди них, к примеру, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. В понедельник Фадеев осудил критику статьи об Алексее Навальном, назвав ее «травлей», а его критиков — «инквизиторами».

— У нас что, единомыслие в стране? Определенные круги не допускают просто никакой другой мысли? Это называется тоталитаризм, когда недопустима никакая другая точка зрения. Это жесткая идеологическая политика, не допускающая никаких отклонений, говоря по-старому, по-советски, от линии партии, — заявил Фадеев ТАСС.

Позицию лидера «Яблока» разделяет и председатель партии Николай Рыбаков, при этом, по его мнению, никакой речи о расколе в партии нет — «из 30 тысяч членов «Яблока» есть только около сотни человек, которые не согласны с позицией Явлинского». Тем более нет никаких оснований для исключения Явлинского из партии.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Сам Рыбаков считает, что статью «Без путинизма и популизма» многие увидели только по цитатам, вырванным из контекста. В свою очередь, в ней говорится о принципах, по которым Яблоко» работает уже почти тридцать лет, со дня своего основания. Как считают в партии, на их основе и должно быть построено будущее государство. Государство, в котором не будет вождизма и популизма, но будет свобода и уважение к мнению другого человека.

По словам Рыбакова, Алексей Навальный подвергся критике Явлинского потому, что именно по его призыву тысячи людей оказались в спецприемниках, а сотням в перспективе грозят реальные уголовные сроки. Штаб Навального перенес протестные акции на весну, но весна наступит уже через пару недель, а значит, в скором времени массовые репрессии в отношении жителей продолжатся.

— Готовы ли люди жертвовать своей свободой, здоровьем и жизнью ради политической программы Навального, далекой от ценностей демократии и уважения к человеку? — задается вопросом Рыбаков.

Как продолжает председатель, в статье Явлинский еще раз подтвердил, что требование «Яблока» — это освобождение всех политических заключенных в России, расследование отравления Навального и «деятельности эскадронов смерти». Потому что если не проводится расследования по отравлению, то все больше вопросов о возможном незаконном изготовлении и применении в РФ химического оружия.

— Все, что происходит с Алексеем Навальным, в нашей стране не имеет никакого отношения к праву, мы неоднократно это повторяли.

Кроме того, как считает Рыбаков, Явлинский не сказал ничего из того, что не говорили в «Яблоке» раньше: все эти тезисы уже звучали в предыдущих заявлениях партии. Однако уровень ненависти, обрушившийся на Явлинского в социальных сетях, страшен. Такой объем негатива раньше видели только у «кремлеботов». Если свободная РФ будущего будет с таким уровнем агрессии, неприятием к мнению другого человека, то это тупиковый путь.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»

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