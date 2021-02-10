«Сдержанность и тихие взаимные уступки» – Politico о лучшем будущем для отношений России и США после СНВ-III

10.02.2021, 16:58, Новости дня

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Продление СНВ-III на пять лет — лишь отсрочка, необходимая для поиска новых путей контроля над вооружением, пишут директор и старший научный сотрудник Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги, Юджин Румер и Ричард Сокольский в своей статья для Politico. При этом будущее российско-американских отношений, по мнению экспертов, не за договорами, а за «сдержанностью и тихими взаимными уступками».



Reuters

Продление срока действия российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) позволило сообществу по контролю над вооружениями вздохнуть с облегчением ещё на пять лет. Как пишут директор Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги Юджин Румер и старший научный сотрудник фонда Ричард Сокольский для Politico, в противном случае не осталось бы ничего, что ограничивало бы размеры стратегических арсеналов двух стран.

Тем не менее, как отмечают обозреватели издания, как только через пять лет истечёт срок действия СНВ-III, ему на смену не придёт ни один двусторонний договор. При этом новые соглашения необходимы не только для решения проблемы паритета между конкурирующими сторонами, но и для управления новыми технологиями, которые обещают быть гораздо более дестабилизирующими, чем простое превосходство одной из сторон по числу ядерных боеголовок или ракет.

Первое, что может помешать заключению любого нового договора, пусть и столь необходимого, это политика. Так, СНВ-III был продлён в соответствии с положениями договора. Однако любой новый документ должен получить одобрение сената США в две трети голосов. Таким образом, поддержать его должны 17 республиканцев, при условии что все демократы проголосуют за новый договор, что отнюдь не гарантировано.

Впрочем, существуют и другие причины, которые могут помешать заключению нового договора. В частности, в 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который предусматривал ликвидацию ракет дальностью до 5500 км. Ещё в 2014 году Вашингтон и его союзники по НАТО обвинили Москву в нарушении договора.

Несмотря на то что РФ все обвинения в свой адрес отвергла, эксперты называют «открытым» вопрос: были ли нарушения. В случае если Москва действительно не выполняла взятые на себя обязательства, Вашингтону не к чему подписывать ещё один договор, условия которого также могут игнорироваться. В случае если США и их союзники ошиблись в своих выводах, Белому дому необходимо серьёзно изучить вопрос, каким образом там осуществляют контроль за выполнением договоров, прежде чем подписывать новый.

Даже несмотря на то, что РФ не была замечена за нарушением СНВ-III, маловероятно, что сенат ратифицирует новый договор, пока не будет урегулирован спор по ДРСМД. Ещё одним камнем преткновения может стать нарушение Россией Конвенции о запрещении химического оружия. В частности, как утверждают эксперты, Организация по запрещению химического оружия подтвердила два случая использования отравляющего вещества «Новичок»: против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году и блогера Алексея Навального в 2020 году. Хотя Кремль вновь отверг обвинения в свой адрес, для заключения любого нового соглашения необходимо будет разрешить возникшие противоречия.

Более того, существующая российско-американская система контроля над стратегическими вооружениями не способна ограничить гонку вооружений в наиболее опасных областях. Так, в договорах речь идёт о количестве, а не о качестве оружия. При этом обе стороны стремятся к созданию высокоточного вооружения и к развитию кибернетического потенциала и искусственного интеллекта.

В связи с этим эксперты предлагают Белому дому воспользоваться концепцией сдерживания в вопросе контроля над вооружениями. В частности, обозреватели Politico напоминают о Карибском кризисе, когда решающую роль сыграли «сдержанность и тихие взаимные уступки», а не договоры.

Таким образом, эксперты предлагают США воздержаться от развёртывания новых ракет наземного базирования в Европе, которые могли бы достичь целей на территории РФ и после истечения срока действия СНВ-III. При этом существуют и другие односторонние шаги, которые Соединённые Штаты могли бы рассмотреть. В случае если РФ ответит взаимностью, это может стать шагом на пути к новым рамкам управления гонкой вооружений, если же нет — от подобных шагов в любой момент можно отказаться.

Продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ещё на пять лет — отсрочка для поиска новых путей контроля над вооружением. В статье для Politico Румер и Сокольский советуют сторонам воспользоваться этим временем, для того чтобы «начать диалог о своих разногласиях и смело и творчески мыслить за пределами установленных рамок» в виде переговорного процесса о заключении нового договора, который, вне всяких сомнений, столкнётся с препятствиями.