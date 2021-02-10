«Не хотят преодолевать трудности» – во Франции не хватает пекарей

10.02.2021, 16:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Французские булочные и кондитерские в разгар эпидемии коронавируса столкнулись с нехваткой кадров: на всю страну требуется 9 тыс. новых специалистов, пишет Ouest-France. Как отмечает издание, обучение проходит много молодых людей, однако при первых трудностях на практике они меняют свою профессию.



Reuters

В разгар коронакризиса французские булочные и кондитерские с трудом пополняют свой штат, пишет Ouest-France. На всю страну приходится 33 тыс. булочных, и им требуется 9 тыс. новых сотрудников — такая нехватка рабочих рук заставляет задуматься.

Сперва французская газета задаётся вопросом: достаточно во Франции желающих связать свою будущую карьеру с созданием багетов и круассанов? Национальный союз пекарей утверждает, что в 2020 году обучение проходило 24 тыс. молодых парней и девушек, то есть молодёжь не избегает эту профессию. Более того, многие из студентов 16—30 лет предпочитают часть обучения посещать занятия, а часть — проходить практику, чтобы получить опыт. По словам Анн Адьдёге, специалиста по связям с общественностью союза, плюс такого чередования в том, что молодёжь достаточно легко может найти булочную неподалёку от дома, а по окончании обучения — сразу устроиться на работу. Минус — продолжительность такого обучения: оно занимает два года, за которые профессионал делится с учениками своими навыками и потом может рассчитывать на квалифицированных молодых специалистов.

В статье также опровергается утверждение о том, что у булочников и кондитеров тяжёлые условия труда. Сейчас они не обязаны подниматься очень рано и работать все выходные: привычки покупателей изменились, и теперь они не обязательно бегут ранним утром за багетом. Булочник из Ренна заверяет, что теперь у работников в этой сфере есть возможность освободить воскресенья, два выходных или взять отгул на два дня подряд.

Ещё один параметр, который может отпугнуть потенциальных новых работников: насколько хорошо оплачивается их труд. «Пекарь-кондитер получает 1800 евро чистыми за 37—38 рабочих часов в неделю с выходным каждое второе воскресенье», — рассказал изданию Мишель Аустен, который работает на этой должности в Карантуаре. Многим предоставляется возможность обосноваться в деревне: конечно, зарплата там сначала меньше, однако такое решение окупится в долгосрочной перспективе. Председатель Национального союза Доминик Анракт подчёркивает, что благодаря миграции горожан в сельскую местность скоро там появится множество новых компаний, где профессионально обученная молодёжь сможет гарантированно построить карьеру.

Наконец, французское издание задаётся вопросом: нехватку новых сотрудников испытывают только булочные? По словам Анны Альдёге, такие же проблемы сейчас стоят перед всеми продовольственными лавочками, от продавцов сыра до мясников. Ещё одну причину назвал булочник из региона Ренна: по его словам, это «проблема поколения», которое требует намного больше от работы, образования, «а при первых трудностях меняет свой (карьерный. — ИноТВ) путь». И для изменения этой тенденции придётся хорошо потрудиться, подчёркивает в заключение Ouest-France.