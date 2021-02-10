Помолодевшая Лолита Милявская без макияжа показала новую стрижку

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10.02.2021, 16:56, Разное
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Популярная российская певица Лолита Милявская показала поклонникам новую стрижку. В салон красоты к своему стилисту Алексею Осипчуку артистка отправилась без макияжа.
Многие пользователи считают, что Лолита Милявская заметно помолодела. Стилист сделал артистке новую модную укладку. Прическа позволила знаменитости выглядеть еще лучше. Теперь артистка носит укороченные волосы черного цвета, свой образ певица дополнила стильными очками в черной оправе.

За последнее время Лолита Милявская заметно похудела. Ее вес начал постепенно снижаться после развода с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Для похода на светские мероприятия она старается выбирать такие наряды, которые бы эффектно подчеркивали ее постройневшее тело.

Изображение взято с: Instagram @lolitamilyavskaya
Что касается новой укладки, то исполнительница похвалила работу стилиста, назвав его феноменальным мастером. На сегодняшний день она полностью удовлетворена своим внешним видом. Поклонники знаменитости также по достоинству оценили обновленный стиль Милявской.

Источник: www.instagram.com



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