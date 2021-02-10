Похудевшая Виктория Лопырева опубликовала фото без обручального кольца

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10.02.2021, 16:56, Разное
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Модель и ведущая Виктория Лопырева показала подписчикам фото без обручального кольца. К тому же многие отметили, что эффектная блондинка сильно похудела.
Виктория Лопырева находится на отдыхе, пока ее супруг работает. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram она обнародовала серию снимков, которыми подогрела слухи о разводе. На одном из кадров блондинка позирует без обручального кольца, знаменитость выглядит очень истощенной.

Подписчики отметили, что Виктория Лопырева на отдыхе проводит слишком много времени на солнце, поскольку ее лицо имеет красный свет. Сама же знаменитость заявила, что просто выбрала неудачный фильтр. Свою жизнь модель по-прежнему считает прекрасной.

Изображение взято с: Instagram @lopyrevavika
Виктория Лопырева набирается сил и готовится к возвращению в Россию. В то же время поклонники все равно считают, что модель выглядит уставшей из-за ссоры с мужем. Еще в прошлом году появились слухи о том, что отношения между супругами складываются довольно напряженно.



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