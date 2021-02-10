 

Актер Петр Мамонов резко высказался по поводу абортов

10.02.2021, 16:56, Разное
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В студии программы «Судьба человека» Петр Мамонов затронул с ведущим Борисом Корчевниковым тему абортов. Актер является верующим человеком, поэтому сожалеет, что разрешал супругам «убивать детей во чреве».
На данный момент музыкант старается замаливать свои грехи и постоянно просит у Бога прощения. При этом, аборты жены не делали, но постоянное предохранение от нежелательной беременности он также считает плохим поступком. Даже саму фразу «завести ребенка» артист не понимает, ведь наследники – это «не собака». Сейчас Петр Мамонов очень жалеет о том, что не стал многодетным отцом.

Музыкант пояснил о своем коллеге, которому жена подарила 21 ребенка. Согласно его подсчетам, у этого певца не менее 78 внуков, а вся семья насчитывает более 400 человек. Петр Мамонов считает, что это настоящее счастье. Если бы у 69-летнего актера было десять детей, то, как минимум, один бы из них выбился в люди и помогал родителям.

Его брак с первой супругой закончился из-за пристрастия артиста к алкогольным напиткам. Петр Мамонов в программе «Судьба человека» признался, что он пробовал и наркотики в молодости. При этом, все что происходящее тогда, актер считает «вторжением бесов». Позже он смог избавиться от пагубных привычек и стал глубоко религиозным человеком.



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