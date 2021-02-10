 

10 февраля 12 лет назад случилось первое ДТП в космосе

10.02.2021, 16:54, Новости дня
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Первое столкновение двух спутников, некогда запущенных человеком на орбиту Земли, произошло ровно 12 лет назад. Это случилось 10 февраля 2021 года прямо над Таймыром, отмечают сотрудники аэрокосмических агентств.

Эксперты также напоминают, что ничего подобного не происходило на протяжении полувека, с тех пор как СССР и США начали активно запускать космические аппараты. Но, судя по всему, их количество к началу двадцать первого века стало настолько большим, что даже необъятные просторы космоса не всегда позволяют им безопасно разминуться.

Первыми в истории столкнулись российский «Космос-2251» и американский Iridium 33. Оба аппарата к тому времени уже не использовались, и с Земли уже не могли подкорректировать их орбиты.



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