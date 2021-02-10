Астрономы обнаружили планету с огромными залежами алмазов

10.02.2021, 16:54, Новости дня

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Уникальная планета Янссен расположена в созвездии Рака на орбите 55-й звезды, отмечают специалисты по астрономии. Ученые обнаружили ее относительно недавно. Затем, сделав спектральный анализ, удивились ее химическому составу.

Дело в том, что данное космическое тело состоит, в основном, из графита. А условия на нем весьма благоприятны для образования алмазов. Скорее всего, у этой планеты и ядро алмазное, считают исследователи космоса.

Если бы земляне смогли наладить туда постоянные рейсы, с драгоценными бриллиантами случилось бы то же самое, что с золотом после того, как мореплаватели из Европы начали периодически посещать Индию, а Колумб открыл Америку. Они бы существенно подешевели, говорят эксперты.