НАБУ подготовило проекты подозрений экс-нардепам от БПП Кононенко и Грановскому

10.02.2021, 16:50, Новости дня

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Национальное антикоррупционное бюро подготовило проекты подозрений бывшим депутатам Верховной Рады Украины Игорю Кононенко и Александру Грановскому, но они еще не согласованы прокурорами. Об этом во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиацентре 10 февраля заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. Видео мероприятия опубликовано на странице Facebook УКМЦ.

“Производства эти есть, есть и проекты подозрений. Но сейчас мы дорабатываем, потому что у детективов и прокуроров здесь разное видение на тот объем доказательств, полученных этим расследованием. Это первое. Второе – как раз по одному из этих производств было решение Окружного административного суда, который запретил объявлять в розыск одного из фигурантов производства… Сейчас оно уже отменено апелляционной инстанцией, сняло преграду для дальнейшего движения в этих производствах”, – сказал он.

О каких именно производствах говорится, Сытник не уточнил.

По данным следователей НАБУ, доверенное лицо нардепа Грановского организовало схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения частной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям по конкурентным ценам. По данным бюро, схема действовала с марта по декабрь 2015 года и нанесла ущерб заводу на сумму 93,3 млн грн.

В начале января НАБУ вызывало на допрос Кононенко, но он, сославшись на прохождение курса восстановления здоровья после отравления ртутью в конце 2016 года, заявлял, что не пойдет.

Журналист Олег Новиков сообщал в Telegram, что Кононенко хотят допросить по делу о выдаче по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области фирме “Аркона Газ-Энергия”. По данным НАБУ, в 2017 году разрешение обошлось компании в 3,8 млн грн, при этом начальная стоимость его продажи должна была составлять 200,6 млн грн. Таким образом, по данным следствия, государственному бюджету Украины были нанесены убытки в размере 196,8 млн грн.

По данным программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”), в момент получения разрешения компанию “Аркона Газ-Энергия” могли контролировать люди из окружения тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Кононенко и Порошенко в комментарии “Радіо Свобода” отрицали свою причастность к компании “Аркона Газ-Энергия”.

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