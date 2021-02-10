Лановой ухаживал и звал замуж: Подробности личной жизни советской актрисы Зинаиды Кириенко

10.02.2021, 16:34, Разное

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Народную артистку Зинаиду Кириенко знают по таким картинам, как “Тихий Дон”, “Судьба человека” и “Два капитана”. Она была и остается одной из главных советских звезд кино.

Кириенко родилась в Махачкале в 1933 году. Ее отец Геннадий Широков был обеспеченным человеком. Он был вывезен в Англию, а потом по распоряжению Совнаркома вернулся на родину. В конце 30-х его арестовали. Мать поднимала семью одна. После седьмого класса Зинаида училась в Московском железнодорожном техникуме, а потом в сельхозтехникуме. Потом Зинаида Кириенко решила изменить траекторию своей профессии и пошла учиться на актрису. В 1958 году она успешно окончила ВГИК.

КИНО

К тому времени Кириенко сыграла Катерину в фильме “Поэмы о море”, Анету в драме “Сорока-воровка”, крепостную актрису князя Скалинского. Ошеломительную популярность Зинаида Кириенко получила после роли Натальи в “Тихом Доне” 1957 года.

ТЕАТР

Зинаида Кириенко работала в Московском драмтеатре, а также Театре студии киноактера. Одновременно с этим она продолжала сниматься в фильмах – “Судьба человека”, “Повесть пламенных лет”, “Казаки”, “Любовь земная”, “Любить по-русски” и ногих других. Также актриса пела романсы и читала стихи на сцене.

Зинаида Кириенко стала лауреатом Государственной премии СССР за роль Ефросиньи Дерюгиной и получила Золотую медаль имени А. Довженко.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Зинаида Кириенко общественник. Она член президиума правления Центрального дома работников искусств, член Совета гильдии актеров российского кино, президент Фонда энциклопедии им. Шолохова.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Зинаида Кириенко в молодости была красивейшей женщиной. За ней ухаживали многие мужчины, среди которых был и Василий Лановой. Тот долго пытался добиться ее расположения, ходил на ее спектакли и даже предлагал стать его женой. Но она не ответила ему взаимностью. Зинаида Кириенко была замужем всего один раз за Валерием Тарасевским. С ним она познакомилась на съемках фильма “Казаки”. В 2003 году ее супруг умер. У актрисы два сына – Тимур и Максим Тарасевские.

ЧЕМ ЖИВЕТ АКТРИСА СЕГОДНЯ

Сегодня Зинаида Кириенко по-прежнему выступает в творческих вечерах. Иногда она недовольна современным кинематографом, который игнорирует ее. Тем не менее, поклонники артистки благодарны ей за знаковые роли. Зинаида Кириенко навсегда осталась в сердцах многих зрителей.