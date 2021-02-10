Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина: Сильно покраснел

10.02.2021, 16:34, Разное

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Американский политик узнал о пропущенном звонке от Владимира Путина во время обеда с действующим тогда премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Помощники Дональда Трампа рассказали, что в тот момент он вышел из себя. “Глава страны сильно покраснел”, – вспомнили они.

Взбешенный бизнесмен накричал на помощников в присутствии Мэй. “Было ощущение, будто по обеденному столу пронеслось перекати-поле”, – поведала занимавшая пост руководителя аппарата Фиона Маклауд Хилл в документальном сериале

BBC

“Трамп покоряет мир”.

Затем экс-президент признался Мэй, что не может поверить, что пропустил звонок от Путина. Бизнесмен подчеркнул, что президент России – единственный человек в мире, который может уничтожить Соединенные Штаты. “И я не ответил ему”, – пожаловался Трамп.

Ранее газета Politico сообщила, что новый глава Соединенных Штатов Джо Байден получит доступ к данным телефонных переговоров своего предшественника и Владимира Путина. Демократ намерен выяснить, заключал ли Дональд Трамп с Кремлем какие-либо “тайные сделки”.

Напомним, сейчас в Америке идет процесс по импичменту бывшему президенту. Дональда Трампа обвинили в “подстрекательстве к мятежу” после беспорядков в Вашингтоне. 6 января сторонники республиканца захватили Капитолий, чтобы сорвать утверждение результатов президентских выборов. Погибли пять человек.