Сергей Собянин пообещал очистить Москву от коренных москвичей к 2030 году

10.02.2021, 16:31, Разное

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Сергей Собянин выступил с докладом о перенаселении Москвы в рамках онлайн-конференции «Москва — наш общий дом». В своем выступлении мэр Москвы затронул тему ухудшающейся криминогенной обстановки и уделил особое внимание проблеме коренного населения мегаполиса.

«Ведь ни для кого не секрет, что это самая неблагонадежная и экономически неэффективная категория жителей нашего города. Они целыми поколениями живут в Москве, паразитируют на бюджете, получают все льготы и пособия от правительства, но при этом ничего не делают на благо города. Нам приходится нанимать мигрантов из Средней Азии, которые выполняют за них всю грязную работу. Вы видели хотя бы одного дворника-москвича? При этом мы ежедневно наблюдаем зависть и пренебрежительное отношение к приезжим со стороны коренных жителей столицы. К тому же по статистике большинство преступлений в городе совершается коренными москвичами. Это абсолютно наглая и зажравшаяся группка людей, которая портит атмосферу 95% жителей столицы», — заявил Сергей Собянин.

В конце своего доклада мэр Москвы анонсировал старт программы «Жизнь за МКАДом». В ходе ее реализации все дома коренных москвичей, входящие в проект реновации, теперь будут расселяться за 101-м километром от МКАД. Собянин подчеркнул, что в будущем мэрия планирует уделять больше внимания более незащищенным группам жителей мегаполиса из числа приезжих из других регионов и стран.

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