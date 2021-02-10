Мнение: Остановите землю, я сойду

10.02.2021, 16:24, Разное

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о пенсиях россиян. Ее комментарий прозвучал в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

По ее словам, граждане забыли, как жили в 90-е годы. «Когда сейчас говорят — пенсии маленькие (…) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» — сказала Симоньян.

В сентябре того же года издание The Insider раскрыло зарплаты 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных каналах. Отмечалось, что официальная зарплата Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 миллиона рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 миллионов рублей.

Сколько же тварей носит на себе русская земля, терпит их, не сбрасывает с себя в небытие.

Настанет время, когда русская земля всё же содрогнется, и тогда можно будет сказать:

-Маргарита беги, и чем быстрей будешь бежать, тем у тебя будет больше шансов спасти свою мерзкую душонку!

Кто заповедь читать захочет людям,тот жрать не должен слаще чем они.

Комментарии людей, охреневших от услышанного:



-Если урезать зарплаты до минимальной пенсии симонянам, кеосоянам и соловьёвым, а деньги добавить к пенсиям, то прибавка составит копейки, но эти бляди будут меньше пиздеть и это будет приятно тем кто получает пенсии..

-Очередная армянская мандавошка, жрущая бюджетные деньги миллионами учит россиян любить Путинизм и не бухтеть. Мало того что эта армянская мафия захватила ТВ и кинематограф, так ещё и хамит нам на пропагандонских передачах.

-Сцуко вот в этом вопросе СССР был куда честнее. столько бабок вываливают говорящим куклам да всяким блядям мотающимся по миру, жрущим деликатесы и снимающим это на камеру. Не должны эти суки больше врачей и учителей получать.

-Ну пытаться защищать Симоньян – выходить на заведомо проигранный бой

-Сейчас Симонян оправдывается что ее не так поняли.Но люди не дураки и видят как власть набивает себе карманы за счет самых бедных. Несчастный проезд и то отобрали.Депутатов посадить на пенсию и проезда лишить.В карантин себе зарплату на 50 тыс подняли.Сейчас опять артисты спортсмены итд в думу собираются. Специалисты без совести кнопки нажимать. Достали конкретно,Ненавижу.На выборы сто лет не ходила но в этом пойду и проголосую за оппозицию Единой России.

-Каких дур ставят на руководящие должности. За 90-е должны отбывать наказание те кто допустил такое, а вы упрекаете и запугиваете людей, ещё упрекните народ сколько людей мы потеряли за 90-е, а президент тем временем цветочки носит этому вечно пьяному Борису. “В 2018 году стала доверенным лицом Владимира Путина во время предвыборной президентской компании”. Награждена орденом “за заслуги перед отечеством” в 2014 году. Что от неё ещё можно услышать? Она относится к Путинскому клану.

-А при Иване грозном пенсий совсем не было. И что? Равняемся на него??

-• В 2020г рекордная убыль населения за 14 лет (574 тыс чел, в 2019г – 317 тыс) • Из 85 регионов 70 вымирают. • В 77 падает рождаемость. • В 85 растёт смертность. • Смертность превышает рождаемость в 1,4 раза. • В 46 субъектах РФ смертность превышает рождаемость в 1,5-2,5 раз (уровень африканских банановых республик). • Чистый приток мигрантов (въехали минус выехали) упал в 2,5 раза (с 259 до 91 тыс человек), компенсировав 16% депопуляции россиян. • Средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян при рождении упала за год с 73,4 до 71,9 лет (66,9 лет у мужчин и 76,7 лет у женщин). • С 2016г (последняя «путинская пятилетка» обещаний и разрушительных реформ) мы потеряли 1,25 млн человек (население Казани, Уфы или Омска). А с 2000г количество умерших превысило количество родившихся на 8,6 млн человек!

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