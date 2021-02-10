 

Австрийская стратегия тестирования вызывает неодобрение в соседней Германии

10.02.2021, 16:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Австрии ослабили карантинные ограничения, посчитав жёсткие меры неэффективными. Теперь для входа в салон красоты или парикмахерскую достаточно предъявить документ об отрицательном результате теста на COVID-19. Большинство австрийцев рады такому решению. Однако в соседней Германии уже обвиняют Вену в том, что она ставит под угрозу все недавние успехи, достигнутые благодаря карантину, передаёт Euronews.

В Австрии вновь оживлённо на торговых улицах: с понедельника ограничения в стране ослаблены, открылись школы, магазины и салоны бытовых услуг. По мнению властей, в последнее время жёсткие меры оказались малоэффективными. Так или иначе, многие здесь восприняли перемены с радостью. 

МИКЕЛЕ ГАРГАНО, парикмахер: Конечно, для нас очень важно, что мы смогли открыться! Ведь нам нужно работать.

На входе требуется предъявить документ о недавнем тестировании.

МИКЕЛЕ ГАРГАНО: Мы у всех проверяем отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем двое суток назад. 

Для того чтобы обеспечить людям такую возможность, Австрия значительно увеличила число центров бесплатного тестирования, действующих повсюду — в музеях, в аптеках и даже по месту работы. Министр здравоохранения страны считает такую стратегию весьма удачной.

РУДОЛЬФ АНШОБЕР, министр здравоохранения Австрии: Тест, дающий доступ, — нечто совершенно новое! И если это сработает, то это будет означать, что у нас ежедневно проводится очень широкое тестирование. То есть тестируется не определённый слой населения, считающий это важным, — а по сути, почти каждый.

Между тем, глава германской партии Христианско-социальный союз Маркус Блюме назвал такой подход «безответственным», отметив, что Австрия и Чехия ставят под угрозу достигнутые его страной успехи. В Баварии даже рассматривали возможность закрытия границы с Австрией, отчасти из-за обнаружения в Тироле новых вариантов вируса, мутировавшего в Южной Африке.

Несмотря на это, австрийские власти намерены отстаивать выбранный путь.

ЙОХАННЕС ПЛЕШБЕРГЕР, корреспондент Euronews: Австрия рассматривает возможность более широкого применения своей новой концепции. Это означает, что без документа о недавнем тестировании скоро нельзя будет зайти не только в парикмахерскую — но вероятно, также в театр или кино.

Йоханнес Плешбергер, Euronews, Вена.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Названа причина смерти в США младшего сына Хрущева

31.10 / МИД РФ ответил Пашиняну на просьбу о поддержке Армении

02.12 / В России на допросы вызывают граждан, переживших Сталинградскую битву – СМИ

06.08 / Проводников и начальника поезда “Мариуполь – Киев”, в котором избили пассажирку, уволили – Криклий

19.10 / Памятник Балбесу Юрия Никулина украли под Петербургом

02.01 / Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества с Россией

12.09 / Новый Nissan Sylphy стал самым продаваемым автомобилем в Китае

06.07 / Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал Касатонов»

27.09 / Экономика: Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

07.09 / Экс-разведчик КГБ Швец: Путин будет сидеть у себя в бункере и оттягивать свой конец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска