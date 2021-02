Обратная сторона стены – учёные предупредили, что пограничные укрепления навредят дикой природе

10.02.2021, 16:04, Новости дня

Стены на границах между странами могут нанести большой урон экологии на фоне климатических сдвигов, пишет агентство Bloomberg ссылаясь на исследование учёных Даремского университета. По информации агентства, исследователи пришли к выводу, что пограничные укрепления станут помехой для животных, помешав им нагнать ускользающие от них климатические ниши — а между тем, искать новый дом, возможно, придётся около трети всех сухопутных животных и птиц.



Reuters

Пограничные барьеры между странами служат преградой не только людям — они также могут помешать сотням видов сухопутных животных спастись от последствий глобальных климатических изменений, предупреждает Bloomberg. По данным агентства, к таким выводам пришли исследователи британского Даремского университета, работа которых была опубликована в понедельник в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как пишет сайт Bloomberg, в рамках своего исследования британские учёные локализовали так называемые климатические ниши — то есть места с приемлемыми температурой и количеством осадков — примерно 80% сухопутных млекопитающих и птиц (в общей сложности около 12 тыс. видов), а затем спрогнозировали, где соответствующие среды обитания окажутся через 50 лет. В итоге авторы работы пришли к выводу, что если люди так и не введут существенных ограничений на выбросы парниковых газов в атмосферу, значительная часть климатических ниш ощутимо сдвинется в пространстве.

«Мы установили, что при сценарии с высоким уровнем выбросов у 35 процентов млекопитающих и 29 процентов птиц более половины их климатических ниш к 2070 году переместятся в страны, где сейчас таких ниш нет», — цитирует Bloomberg исследование. Как поясняет обозреватель агентства, по существу это означает, что около трети сухопутных животных и птиц, вероятно, придётся искать себе новый дом.

«Проблема, разумеется, заключается в том, что на границах между странами уже сейчас расположено множество укреплений, и со временем их становится только больше, — пишет автор статьи. — По словам британских исследователей, на сегодняшний день на участках границ общей длиной 32 тысячи километров уже расположено достаточно фортификаций для того, чтобы помешать большому числу животных перебраться в более комфортную для себя среду обитания, когда это будет необходимо». Как подчёркивает журналист, британские учёные убеждены, что наиболее вредными для экологии могут оказаться барьеры на американо-мексиканской и российско-китайской границах, а также забор, который в настоящий момент возводится между Индией и Мьянмой.

По прогнозам исследователей Даремского университета, одна только стена между США и Мексикой может помешать миграции 122 видов млекопитающих, включая пуму и сонорского вилорога, говорится в материале Bloomberg. Между тем, заборы могут стать препятствием даже для некоторых птиц: к примеру, исследования рыжих воробьиных сычей, ареал которых простирается от Южной Америки до американских штатов Аризона и Техас, показали, что, хотя эти птицы и могут летать, они редко поднимаются достаточно высоко, чтобы преодолеть отдельные секции американо-мексиканского пограничного барьера, который местами достигает 8,2 м в высоту, отмечает обозреватель агентства.

Как полагают британские учёные, для того чтобы снизить влияние пограничных укреплений на экологию, их будет необходимо сделать преодолимыми для диких животных. В частности, исследователи предлагают проделать в стенах или под землёй специальные узкие туннели, через которые смогут проникать небольшие животные, или же перепроектировать барьеры, разместив в стратегических местах охраняемые проходы для миграции видов покрупнее, пишет Bloomberg.

«Экологические сообщества в данный момент переживают серьёзное перераспределение, — указывается в заключительной части работы британских исследователей. — Наши выводы свидетельствуют о том, что для сведения к минимуму утраты биологического разнообразия на фоне глобальных перемен потребуется сотрудничество между странами».