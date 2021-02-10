Расставшуюся с Давой Ольгу Бузову атакуют боты

10.02.2021, 16:02, Разное

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Аккаунт Ольги Бузовой, которая несколько недель назад рассталась с блогером Давой, атаковали боты. Аналогичные действия она заметила на своих фанатских страницах.

Вчера Ольга Бузова анонсировала выход своей новой песни «Грустный трэк». Под постом очень много пользователей стали оставлять негативные комментарии. Впоследствии оказалось, что речь идет об атаке ботов. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Бузова призналась, что даже не знала о возможности купить подобные комментарии. По словам теледивы, все ее подписчики – настоящие, она никогда не раскручивала аккаунт аналогичным образом. Данную историю ведущая назвала очень грязной и призвала заказчика остановиться.

Ударом для Бузовой стала атака на фанатские аккаунты. В результате артистка осталась без страниц, на которые были подписаны множество ее поклонников. Ведущая заявила, что люди поняли, кто является заказчиком, она призвала защищать свои аккаунты путем включения двухфазной аутентификации.

О расставании с блогером Давидом Манукяном Бузова пояснила сразу же после своего 35-летия. В подробности случившегося она вдаваться не стала, но обмолвилась, что рэпер поднимал на нее руку. Сам же Дава не комментирует происходящее, артист только выпустил грустный трек «Обнулила нас».