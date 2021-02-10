 

Певица Анна Семенович призналась в скором появлении у нее детей

10.02.2021, 16:02, Разное
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Популярная российская певица Анна Семенович призналась в том, что у нее в скором времени могут появиться дети. Уже не раз знаменитость заявляла, что мечтает стать мамой. Однако она не уточнила, кто родит наследников.
В социальной сети Instagram Анна Семенович решила ответить на вопросы фолловеров. Один из них поинтересовался, хочет ли певица обзавестись детьми. Она призналась, что раньше не думала об этом, но сейчас у нее другое мнение.

Один из подписчиков спросил, смогла бы артистка родить в 45 лет. По мнению Анны Семенович, именно этот возраст является прекрасным для беременности, поскольку человек является уже осознанным, но в то же время молодым.

1 марта экс-солистка группы «Блестящие» отметит 41-летие. Певица за всю свою жизнь ни разу не состояла в официальном браке, детей у нее нет. В конце прошлого года Семенович заморозила свои яйцеклетки, чтобы в будущем была возможность родить ребенка. В то же время артистка хотела бы выносить малыша самостоятельно.

Источник: www.instagram.com



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